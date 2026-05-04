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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई

'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई

जावेद अख्तर ने प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर रिएक्ट किया. जावेद ने बताया कि उन्हें 'धुरंधर' पसंद आई. जावेद ने ये भी बताया कि उन्हें दूसरे पार्ट के मुकाबले पहला पार्ट ज्यादा पसंद आया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 May 2026 01:54 PM (IST)
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दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्म' को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर' को लेकर बात की और फिल्म की तारीफ की.

जावेद अख्तर ने प्रोपेगेंडा फिल्म को लेकर किया रिएक्ट

रविवार को कोलकाता में एक फंक्शन अटेंड करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, 'प्रोपेगेंडा फिल्म से आपका क्या मतलब है मुझे नहीं पता. मुझे 'धुरंधर' पसंद आई. बहुत शानदार फिल्म थी. मुझे सेकंड पार्ट से ज्यादा पहला पार्ट पसंद आया.'

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आगे उन्होंने कहा, 'हर स्टोरी कोई स्टैंड लेती है. लेकिन क्या वो प्रोपेगेंडा बन जाती है क्योंकि एक ऑडियंस के एक सेक्शन को ये नेरेटिव सूट नहीं करता है. सभी को अपने आईडिया को प्रोपेगेट करने का हक होता है. प्रोपेगेंडा फिल्मों में गलत क्या है? हर फिल्ममेकर का टास्क होता है सच दिखाना. भले ही फिल्म का नेरेटिव फेयरीटेल पर ही क्यों न बना हो. उसमें भी कुछ विचारधारा होती है.'

'धुरंधर' के बारे में जानें

बता दें कि 'धुरंधर' को आदित्य धर ने बनाया है. ये एक स्पाई थ्रिलर है. फिल्म को दो पार्ट में रिलीज हुी है. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हुआ. दोनों फिल्मों में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. 

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'बाहुबली 2' का तोड़ा रिकॉर्ड

पहले पार्ट ने दुनियाभर में 1300 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर बनी. वहीं 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 1789  करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने बाहुबली 2 (1788 करोड़) के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से फैंस का दिल जीत लिया था. हर तरफ अक्षय खन्ना के ही चर्चे थे. 

अक्षय के अलावा फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स दिखे. रणवीर सिंह को फिल्म में हमजा के रोल में देखा गया. फिल्म को फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया.

 

Published at : 04 May 2026 01:54 PM (IST)
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Javed Akhtar Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar
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