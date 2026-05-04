Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टफोन को डैशकैम ऐप से रिकॉर्डिंग करें।

फोन होल्डर, चार्जर, स्टोरेज पर्याप्त रखें।

कैमरा एंगल सेट करें, लूप रिकॉर्डिंग चालू करें।

फोन को गर्म होने से बचाएं, लेंस साफ रखें।

How to Convert Smartphone into Dashcam: आज के समय में सड़क पर सुरक्षा और सबूत दोनों ही बेहद जरूरी हो गए हैं. किसी हादसे, बहस या इंश्योरेंस क्लेम के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग काफी काम आती है. ऐसे में हर किसी के पास महंगा डैशकैम होना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका स्मार्टफोन ही यह काम आसानी से कर सकता है.

क्यों जरूरी है डैशकैम जैसा फीचर

डैशकैम आपकी ड्राइविंग के दौरान हर पल को रिकॉर्ड करता है. अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है या विवाद खड़ा हो जाता है तो यही रिकॉर्डिंग सच्चाई सामने लाने में मदद करती है. खास बात यह है कि इसके लिए अलग से डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं आपका फोन पहले से ही इस काम के लिए सक्षम है.

शुरुआत से पहले क्या तैयार रखें

अगर आप अपने फोन को डैशकैम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले एक मजबूत मोबाइल होल्डर होना चाहिए जो फोन को सही जगह पर स्थिर रखे. इसके अलावा कार चार्जर जरूरी है क्योंकि लगातार रिकॉर्डिंग से बैटरी जल्दी खत्म होती है. साथ ही फोन में पर्याप्त स्टोरेज होना चाहिए ताकि वीडियो सेव हो सके. एक भरोसेमंद ऐप भी जरूरी है जो इस काम को आसान बना सके.

ऐसे बनाएं फोन को डैशकैम

सबसे पहले अपने फोन में कोई अच्छा डैशकैम ऐप इंस्टॉल करें जैसे DailyRoads Voyager या AutoBoy Dash Cam. ये ऐप्स लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑटोमैटिक स्टोरेज मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं देते हैं. इसके बाद फोन को डैशबोर्ड या विंडशील्ड पर इस तरह लगाएं कि सामने का पूरा रास्ता साफ दिखाई दे. ध्यान रखें कि फोन आपकी ड्राइविंग में बाधा न बने.

कैमरे का एंगल इस तरह सेट करें कि सड़क के साथ-साथ कार का थोड़ा हिस्सा भी दिखे इससे वीडियो ज्यादा स्पष्ट और उपयोगी बनता है. वीडियो क्वालिटी और स्टोरेज सेटिंग्स को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें. कई ऐप्स में लूप रिकॉर्डिंग का विकल्प होता है, जिससे पुरानी फाइलें खुद ही डिलीट होती रहती हैं. अगर ऐप में ऑटो-स्टार्ट फीचर हो तो उसे ऑन कर दें ताकि गाड़ी चालू करते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए.

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी टिप्स

फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाएं क्योंकि लगातार रिकॉर्डिंग से ओवरहीटिंग हो सकती है. कैमरे का लेंस साफ रखें ताकि वीडियो क्लियर आए. रिकॉर्डिंग के दौरान भारी ऐप्स का इस्तेमाल न करें, इससे फोन स्लो हो सकता है. साथ ही, अपने इलाके के नियम जरूर जान लें क्योंकि कुछ जगहों पर पब्लिक रिकॉर्डिंग को लेकर नियम अलग हो सकते हैं.

क्या यह लंबे समय के लिए सही विकल्प है

अगर आप कभी-कभार ड्राइव करते हैं, तो स्मार्टफोन को डैशकैम की तरह इस्तेमाल करना एक सस्ता और आसान उपाय है. लेकिन जो लोग रोजाना लंबी ड्राइव करते हैं, उनके लिए अलग डैशकैम ज्यादा बेहतर और टिकाऊ विकल्प हो सकता है. सही सेटअप और थोड़ी सावधानी के साथ आपका स्मार्टफोन एक बेहतरीन सुरक्षा टूल बन सकता है वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के.

यह भी पढ़ें:

Jio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल