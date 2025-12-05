हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में भारत ने क्या सबसे ज्यादा गूगल किया? AI और विजुअल सर्च ने बदल डाले ट्रेंड, नतीजे देखकर रह जाएंगे दंग

2025 में भारत ने क्या सबसे ज्यादा गूगल किया? AI और विजुअल सर्च ने बदल डाले ट्रेंड, नतीजे देखकर रह जाएंगे दंग

Google Search Report: साल 2025 Google के लिए खास रहा, क्योंकि इस वर्ष लोगों के सर्च करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Search Report: साल 2025 Google के लिए खास रहा, क्योंकि इस वर्ष लोगों के सर्च करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा. Google का कहना है कि AI ने सर्च अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है और लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा नए तरीकों से सवाल पूछ रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, हर दिन Google पर होने वाली लगभग 15% सर्च बिल्कुल नई होती हैं यानी जिन्हें पहले कभी किसी ने खोजा ही नहीं.

विजुअल सर्च का उछाल

दुनिया भर में विज़ुअल सर्च में साल-दर-साल 70% की बढ़ोतरी हुई है. भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र रहा है Google Lens का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं. यूजर्स अब किसी चीज़ को समझने, पहचानने या जानने के लिए सिर्फ तस्वीरों का इस्तेमाल करने लगे हैं.

AI Mode, Search Live और नई अपडेट्स

खोज को और आसान बनाने के लिए Google ने 2025 में कई बड़े अपडेट जारी किए. कंपनी के अनुसार Gemini 3 को सर्च में शामिल किया गया जिसमें नया AI Mode जटिल सवालों के लिए एडवांस तर्कशक्ति का इस्तेमाल करता है.

Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) फीचर के साथ यूजर्स किसी भी आइडिया को तस्वीर में बदल सकते हैं चाहे वह डिजाइन, इन्फोग्राफिक्स या प्रोटोटाइप क्यों न हो. Virtual Apparel Try On फीचर भारत में लॉन्च हुआ जिससे करोड़ों कपड़ों को सिर्फ फोन पर ही वर्चुअली ट्राय किया जा सकता है.

2025 में भारत ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया?

भारत के सर्च ट्रेंड इस बार काफी विविध रहे. खेलों में IPL और महिला क्रिकेट दोनों की लोकप्रियता अपने चरम पर रही. साथ ही, AI की दुनिया में भी लोगों ने जबरदस्त रुचि दिखाई Google Gemini इस साल का दूसरा सबसे तेजी से ट्रेंड करने वाला सर्च बन गया.

लोगों ने Nano Banana जैसे नए AI ट्रेंड भी अपनाए. इसके अलावा जोमिमाह रोड्रिग्ज और वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते सितारे ट्रेंडिंग पर्सनैलिटीज़ में शामिल रहे. महा कुंभ जैसे बड़े आयोजनों को लेकर सवालों की संख्या बढ़ी. लोग बार-बार “Earthquake near me” और “AQI near me” जैसे जरूरी सर्च करते रहे.

यात्राएं, मीम्स और वायरल ट्रेंड्स

भारत में लोग इस साल Phu Quoc जैसे नए डेस्टिनेशन की ओर आकर्षित हुए. इंटरनेट पर Saiyaara ट्रेंड, Labubu, और #67 मीम खूब चर्चा में रहे. साथ ही, लोगों ने दिग्गज फिल्म स्टार धर्मेंद्र के प्रति सम्मान जताते हुए उनसे जुड़ी जानकारियां भी बड़ी संख्या में खोजीं.

क्या इंसानों की छुट्टी होने वाली है? Satya Nadella ने खोल दिया राज, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 05 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Google Search TECH NEWS HINDI
