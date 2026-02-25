हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHonor और Realme के बाद अब Vivo की बारी, जल्दी लॉन्च करेगी 10,000mAh की बैटरी वाला फोन

Honor और Realme के बाद अब Vivo की बारी, जल्दी लॉन्च करेगी 10,000mAh की बैटरी वाला फोन

Honor और Realme के बाद अब Vivo भी 10,000mAh की बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गई है. इस साल कई कंपनियों की तरफ से इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च होने की उम्मीद है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इन दिनों 7,000mAh, 7,300mAh और 8,000mAh की बैटरी वाले कई फोन मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही इनके दिन जाते दिख रहे हैं. दरअसल, अब कंपनियां और बड़े बैटरी पैक वाले फोन लाने में जुट गई हैं. Realme और Honor 10,000mAh के बैटरी पैक वाले फोन लॉन्च कर चुकी हैं और अब वीवो में इस लिस्ट भी शामिल होने को तैयार है. रिपोर्ट्स की मानें तो वीवो इन दिनों 10000mAh की सिलिकॉन बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग कर रही है और अगले कुछ महीनों में इसे लॉन्च किया जा सकता है.

10000mAh से भी ज्यादा होगी वीवो के फोन की बैटरी कैपेसिटी

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, वीवो के फोन की बड़ी बैटरी की रेटेड कैपेसिटी 10,000mAh होगी, लेकिन असल मायनो में यह 11,000-12,000mAh की बैटरी होगी. लीक के अनुसार, वीवो इस समय 4.53V सिंगल-सेल सिलिकॉन बैटरी की टेस्टिंग कर रही है. बता दें कि सिलिकॉन बैटरी में ग्रेफाइट बैटरी की तुलना में अधिक एनर्जी स्टोर हो सकती है. इससे फोन का आकार बढ़ाए बिना उसमें ज्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी पैक दिया जा सकता है. 

 Realme और Honor भी कर चुकी धमाका

पिछले साल के अंतर में सबसे पहले Honor ने 10,000mAh की कैपेसिटी का आंकड़ा पार किया था. इसके बाद रियलमी ने भी जनवरी में 10,000mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च कर दिया. दूसरी कंपनियां भी बड़ी बैटरी वाले फोन तैयार करने में जुटी हुई हैं और माना जा रहा है कि इस साल कई ऐसे फोन देखने को मिल सकते हैं. Realme ने तो 15,000mAh की कैपेसिटी वाले फोन की भी झलक दिखा दी है. बता दें कि सिलिकॉन-कार्बन बैटरी आने से फोन की कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन हीट मैनेजमेंट, चार्जिंग बिहेवियर और ड्यूरैबिलिटी को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं और इसके चलते ऐप्पल और सैमसंग सिलिकॉन बैटरी यूज नहीं कर रही हैं.

ये भी पढ़ें-

गेमिंग या स्ट्रीमिंग के कारण नहीं, इस वजह से सबसे जल्दी डिस्चार्ज होती है फोन की बैटरी, जानकर हो जाएंगे हैरान

Published at : 25 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Realme TECH NEWS Silicon-Carbon Battery VIVO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
गर्मी से पहले बड़ा धमाका! LG, Voltas, Daikin और Lloyd के AC पर तगड़ा डिस्काउंट, अभी अपग्रेड नहीं किया तो पछताएंगे
गर्मी से पहले बड़ा धमाका! LG, Voltas, Daikin और Lloyd के AC पर तगड़ा डिस्काउंट, अभी अपग्रेड नहीं किया तो पछताएंगे
टेक्नोलॉजी
Honor और Realme के बाद अब Vivo की बारी, जल्दी लॉन्च करेगी 10,000mAh की बैटरी वाला फोन
Honor और Realme के बाद अब Vivo की बारी, जल्दी लॉन्च करेगी 10,000mAh की बैटरी वाला फोन
टेक्नोलॉजी
गेमिंग या स्ट्रीमिंग के कारण नहीं, इस वजह से सबसे जल्दी डिस्चार्ज होती है फोन की बैटरी, जानकर हो जाएंगे हैरान
गेमिंग या स्ट्रीमिंग के कारण नहीं, इस वजह से सबसे जल्दी डिस्चार्ज होती है फोन की बैटरी, जानकर हो जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
सिर हिलाने से कंट्रोल हो जाएंगे सैमसंग के Galaxy Buds4 Pro, कमाल के फीचर्स वाले इयरबड्स आज होंगे लॉन्च
सिर हिलाने से कंट्रोल हो जाएंगे सैमसंग के Galaxy Buds4 Pro, कमाल के फीचर्स वाले इयरबड्स आज होंगे लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ की जगह अब नया 'बम' फोड़ेंगे ट्रंप, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, जानें क्या है ये
टैरिफ की जगह अब नया 'बम' फोड़ेंगे ट्रंप, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, जानें क्या है ये
दिल्ली NCR
Delhi State Name: केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, बीवी से पैसे लेकर करते हैं गुजारा, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'
घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget