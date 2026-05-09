लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज मामला आया है, जहां थाना बाजार खाला क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक बीजेपी (BJP) नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस जानलेवा हमले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को दो गोलियां लगी हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सूत्रों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता चेतन को निशाना बनाते हुए फायरिंग की. इस हमले में चेतन की कमर पर दो गोलियां लगी हैं और वे बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने में जुटी हुई है. उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

'दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में...', मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश यादव का BJP पर तंज

ट्रामा सेंटर के बाहर भारी भीड़, पुलिस अलर्ट

सत्तारूढ़ पार्टी के युवा नेता पर सरेआम हुए इस जानलेवा हमले की खबर मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. घटना की जानकारी पाते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में ट्रामा सेंटर पहुंच गए हैं. अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा है और हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड पर है.

आपसी रंजिश का शक

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सूत्रों की मानें तो इस जानलेवा हमले के पीछे पुरानी 'आपसी रंजिश' (Mutual Rivalry) बताई जा रही है. हालांकि, हमलावर कौन थे और किस वजह से गोली मारी गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.

'हमें तो कंघे की जरूरत...', ओम प्रकाश राजभर के बाल बढ़ाने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार