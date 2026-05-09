Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Gmail का AI अब आपकी लेखन शैली सीखेगा।

AI, Gmail व Drive से जानकारी स्वयं लेगा।

प्रॉम्प्ट से AI ईमेल ड्राफ्ट कर समय बचाएगा।

यह फीचर Workspace व AI सब्सक्राइबर को मिलेगा।

Google Gmail: Google अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Gmail में AI से जुड़े बड़े बदलाव ला रहा है. कंपनी ने अपने Help me write फीचर को और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब यह फीचर सिर्फ ईमेल लिखने में मदद नहीं करेगा बल्कि आपकी खुद की लिखने की शैली और बोलने के अंदाज को समझकर उसी तरीके से ईमेल तैयार करेगा. कंपनी का कहना है कि नया अपडेट यूजर्स को ऐसा अनुभव देगा जिससे AI द्वारा लिखा गया ईमेल ज्यादा नेचुरल और पर्सनल लगेगा न कि किसी रोबोट की तरह.

अब AI सीखेगा आपका लिखने का तरीका

नए अपडेट के बाद Gmail का AI यूजर के पुराने ईमेल्स को देखकर उसकी भाषा, टोन और लिखने के स्टाइल को समझ सकेगा. यानि अगर कोई व्यक्ति हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में मेल लिखता है या कोई ज्यादा फ्रेंडली भाषा इस्तेमाल करता है तो AI उसी स्टाइल में नया ईमेल ड्राफ्ट करेगा. इससे ईमेल पहले की तुलना में ज्यादा असली और इंसानी अंदाज वाले महसूस होंगे. यूजर्स को बार-बार भाषा बदलने या ड्राफ्ट एडिट करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

Gmail और Google Drive से खुद ले लेगा जानकारी

Google ने इस अपडेट में Topic Contextualisation नाम का नया फीचर भी जोड़ा है. इसकी मदद से AI सीधे Gmail और Google Drive से जरूरी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट डिटेल्स निकाल सकेगा. अब यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स खोलकर कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उदाहरण के तौर पर कोई यूजर AI से कह सकता है:

टीम को प्रोजेक्ट अपडेट भेजो

किसी ग्राहक को जवाब तैयार करो

जरूरी फाइल शेयर करो

ऑफिस अनाउंसमेंट लिखो

AI उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूरा ईमेल खुद तैयार कर देगा.

समय बचाने पर है पूरा फोकस

कंपनी के मुताबिक, इस नए सिस्टम का मकसद यूजर्स का समय बचाना है. अक्सर लोग ईमेल लिखते समय फाइल ढूंढने, जानकारी कॉपी करने और फॉर्मेटिंग में काफी समय खर्च कर देते हैं. अब सिर्फ एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट देने पर AI पूरा ईमेल ड्राफ्ट तैयार कर देगा. इससे ऑफिस कर्मचारियों, बिजनेस ओनर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और रोजाना ईमेल संभालने वाली टीमों को काफी मदद मिल सकती है.

किन यूजर्स को मिलेगा नया फीचर?

Google ने बताया है कि यह अपग्रेडेड AI फीचर फिलहाल Google Workspace Business, Enterprise यूजर्स, Google AI Plus, Google AI Pro, Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. पिछले कुछ समय में AI टूल्स तेजी से स्मार्ट होते जा रहे हैं. अब AI सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है बल्कि इंसानों की तरह लिखने और काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. Gmail का यह नया फीचर दिखाता है कि आने वाले समय में ईमेल लिखना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

अब नहीं चलेगी Jio-Airtel-Vi की मनमानी! सरकार बदलने जा रही शिकायत निपटाने के नियम