कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि जगह के हिसाब से भी आपके फोन की बैटरी पर असर पड़ता है. अब आप पूछेंगे कि जगह का फोन की बैटरी से क्या लेना-देना है? इसका जवाब है कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है तो आपके फोन की बैटरी कम चलेगी, वहीं नेटवर्क वाली जगह पर बैटरी पर कम लोड पड़ता है और यह ज्यादा चलती है. आपको बता दें कि जब नेटवर्क कवरेज कम या अनस्टेबल होती है तो फोन कनेक्शन बनाए रखने के लिए फोन को अधिक बैटरी की खपत करनी पड़ती है.

गेमिंग-स्ट्रीमिंग नहीं, इस कारण जल्दी डिस्चार्ज होती है बैटरी

जब फोन की बैटरी कम होने लगती है तो लोग ब्राइटनेस कम करने से लेकर ऐप्स क्लोज और पावर सेवर मोड ऑन करने समेत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन अगर वहां नेटवर्क सिग्नल कमजोर है तो ये तरीके काम नहीं आएंगे. मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट रहने के लिए फोन लगातार काम करते रहता है और इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, भले ही आप मोबाइल यूज न कर रहे हों.

नेटवर्क के लिए ज्यादा पावर की जरूरत क्यों पड़ती है?

अगर आप कमजोर नेटवर्क वाली जगह पर खड़े हैं तो फोन नजदीकी टावर से कनेक्ट होने के लिए आउटपुट को बढ़ाता है, जिससे एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है और बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है. दूसरी तरफ स्टेबल नेटवर्क वाली जगहों पर फोन को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती. इसकी वजह है कि फोन को सिग्नल सर्च करने के लिए काम नहीं करना पड़ता. यही कारण है कि पूरी नेटवर्क कवरेज होने पर फोन की बैटरी ज्यादा चलती है.

बिना नेटवर्क वाली जगहों पर बैटरी कैसे बचाएं?

अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहां नेटवर्क कवरेज नहीं है तो फोन का एयरप्लेन मोड ऑन किया जा सकता है. इससे फोन का सिस्टम नेटवर्क सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे बैटरी ड्रैन नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर आप मैनुअली वाईफाई या कॉलिंग को इनेबल कर सकते हैं.

