Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तानी सरकार ने ट्रस्ट को चार करोड़ रुपये जारी किए।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आज से एक साल पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था. जिसमें उसके हेडक्वार्टर मरकज सुभानल्लाह पर तो भारतीय वायुसेना ने मिसाइल स्ट्राइक की ही थी, भारतीय सेना ने भी ड्रोन से मुजफ्फराबाद में स्थित जैश ए मोहम्मद के PoK हेडक्वार्टर मरकज बिलाल को तहस नहस कर दिया था. आज शनिवार (9 मई, 2026) को भारतीय सेना की मरकज बिलाल पर स्ट्राइक के एक साल के बाद उसके पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है.

आतंकी संगठन की इमारत बनवाने में जुटी शहबाज शरीफ सरकार

पिछले महीने अप्रैल में मरकज बिलाल के ध्वस्त ढांचे को गिराने का काम शुरू हुआ था, जिसकी एक्सक्लूसिव वीडियो और फोटो और एबीपी न्यूज के पास मौजूद हैं. जिसके बाद इस समय नई इमारत बनने के लिए नींव भरने का काम चल रहा है. आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के PoK हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण का सारा काम खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की देखरेख में चल रहा है और पुनर्निर्माण के लिए मरकज बिलाल रिडेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया है.

यह भी पढ़ेंः Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरम्मत के लायक भी नहीं बची लश्कर की इमारतें, मलबा साफ करने में लगे 23 दिन

इस ट्रस्ट का अध्यक्ष पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह को बनाया गया है. इसके साथ ही, जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) का प्रमुख आतंकी मोहम्मद असगर खान कश्मीरी भी इस ट्रस्ट का सदस्य है.

पाकिस्तानी सेना कर रही आतंकी संगठन के ठिकाने की सुरक्षा

पूरे परिसर की सुरक्षा पाकिस्तानी सेना कर रही है और किसी को भी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य की तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं है. बताते चलें कि पिछले साल भारतीय सेना के हमले में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकी हसन खान कश्मीरी और मोहम्मद वकास मारे गए थे, जिन्हें जैश कुछ महीने बाद कश्मीर में भेजने की तैयारी कर रहा था. साथ ही मरकज बिलाल के पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान की सरकार ने चार करोड़ पाकिस्तानी रुपये राणा सनाउल्लाह की अगुआई वाले ट्रस्ट को जनवरी 2026 में जारी किए थे.

यह भी पढ़ेंः ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़

