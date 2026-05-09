हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office Live: शनिवार को 'राजा शिवाजी' कर रही दमदार कलेक्शन, 'भूत बंगला' सहित बाकी फिल्में 11 बजे इतना कमा चुकी हैं

Saturday Box Office Live: शनिवार को 'राजा शिवाजी' कर रही दमदार कलेक्शन, 'भूत बंगला' सहित बाकी फिल्में 11 बजे इतना कमा चुकी हैं

Saturday Box Office Collection Live: शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से फिल्मों का टकराव देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में यहां पर आप जान सकते हैं कि कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 09 May 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का टकराव आम बात हो गई है. इस हफ्ते नई फिल्में तो आईं लेकिन 'राजा शिवाजी' और 'भूत बंगला' के आगे टिक नहीं पा रही हैं. ऐसे में शनिवार का दिन भी आ गया है, जिसमें इन्हीं दो फिल्मों का ही बोल बाला देखने के लिए मिल रहा है. यहां तक कि मोहनलाल की 'पैट्रियट' भी कछुए की चाल से कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं शनिवार को कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

दादी की शादी बॉक्स ऑफिस डे 2
- कपिल शर्मा और नीत कूपर की फिल्म दादी की शादी का शनिवार का कलेक्शन अभी आया नहीं है.

'कृष्णावतारम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- सैकनिल्क के अनुसार, 'कृष्णावतारम पार्ट 1' ने शनिवार को 11बजे तक 3 लाख का कलेक्शन कर लिया है. 
- तीन दिनों में ये फिल्म इंडिया में अब तक 1.60 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: बजट के मुकाबले 1700% ज्यादा कमाई कर इस साउथ फिल्म ने मेकर्स को किया मालामाल, अब OTT पर होगी रिलीज

'राजा शिवाजी' का शनिवार कलेक्शन डे 9
- रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 0.43 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन कर लिया है. 
- फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन 56.28 करोड़ हो चुका है.

'भूत बंगला' का 23वें दिन शनिवार का कलेक्शन
- अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 23वें दिन 0.09 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) का बिजनेस कर लिया है.
- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 151.84 करोड़ पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें: Friday Box Office: 'राजा शिवाजी' का बवंडर, धुरंधरों ने भी टेके घुटने, जानिए शुक्रवार का कलेक्शन

'पैट्रियट' ने शनिवार का कलेक्शन डे 9
- मोहनलाल की फिल्म 'पैट्रियट' ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 9वें दिन 5 लाख (इंडिया नेट कलेक्शन) का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 27.66 करोड़ हो चुका है.

'धुरंधर 2' की 52वें दिन की कमाई
- आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 0.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म का इंडिया कलेक्शन 1,141.19 करोड़ पहुंच गया है. 

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.) 

और पढ़ें
Published at : 09 May 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Bhooth Bangla BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? मिथुन चक्रवर्ती-श्रीदेवी की फैशन डिजाइनर रहीं, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में मिला बड़ा जिम्मा
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? मिथुन चक्रवर्ती-श्रीदेवी की फैशन डिजाइनर रहीं, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में मिला बड़ा जिम्मा
बॉलीवुड
जब गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास ने तलत महमूद को लगाई थी डांट, ‘कंपन’ बन गई पहचान
जब गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास ने तलत महमूद को लगाई थी डांट, ‘कंपन’ बन गई पहचान
बॉलीवुड
रूपा गांगुली ने तीन बार की आत्यहत्या की कोशिश, 13 साल छोटे शख्स संग लिव-इन रिलेशनशिप में थीं 'महाभारत' में द्रौपदी
रूपा गांगुली ने तीन बार की आत्यहत्या की कोशिश, 13 साल छोटे शख्स संग लिव-इन रिलेशनशिप में थीं 'महाभारत' में द्रौपदी
बॉलीवुड
'विजय-तृषा को शादी कर लेनी चाह‍िए', राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- हम मेहंदी में जाएंगे
'विजय-तृषा को शादी कर लेनी चाह‍िए', राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- हम मेहंदी में जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
दिल्ली NCR
'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज
'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़
भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़
साउथ सिनेमा
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का Ad ठुकराया, पिंपल्स ने बनाया स्टार, 'पक्के उसूलों' वाली एक्ट्रेस की कहानी
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का एड ठुकराया, साउथ की इस एक्ट्रेस को पिंपल्स ने बनाया स्टार
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
टेक्नोलॉजी
अब नहीं चलेगी Jio-Airtel-Vi की मनमानी! सरकार बदलने जा रही शिकायत निपटाने के नियम
अब नहीं चलेगी Jio-Airtel-Vi की मनमानी! सरकार बदलने जा रही शिकायत निपटाने के नियम
ट्रेंडिंग
Viral Video: हाथ नहीं, हौसला तो है… सड़क पर बैठकर दिव्यांग ने की हेयर कटिंग, इमोशनल कर देगा वीडियो
हाथ नहीं, हौसला तो है… सड़क पर बैठकर दिव्यांग ने की हेयर कटिंग, इमोशनल कर देगा वीडियो
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget