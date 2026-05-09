बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का टकराव आम बात हो गई है. इस हफ्ते नई फिल्में तो आईं लेकिन 'राजा शिवाजी' और 'भूत बंगला' के आगे टिक नहीं पा रही हैं. ऐसे में शनिवार का दिन भी आ गया है, जिसमें इन्हीं दो फिल्मों का ही बोल बाला देखने के लिए मिल रहा है. यहां तक कि मोहनलाल की 'पैट्रियट' भी कछुए की चाल से कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं शनिवार को कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

दादी की शादी बॉक्स ऑफिस डे 2

- कपिल शर्मा और नीत कूपर की फिल्म दादी की शादी का शनिवार का कलेक्शन अभी आया नहीं है.

'कृष्णावतारम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

- सैकनिल्क के अनुसार, 'कृष्णावतारम पार्ट 1' ने शनिवार को 11बजे तक 3 लाख का कलेक्शन कर लिया है.

- तीन दिनों में ये फिल्म इंडिया में अब तक 1.60 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

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'राजा शिवाजी' का शनिवार कलेक्शन डे 9

- रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 0.43 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन कर लिया है.

- फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन 56.28 करोड़ हो चुका है.

'भूत बंगला' का 23वें दिन शनिवार का कलेक्शन

- अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 23वें दिन 0.09 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) का बिजनेस कर लिया है.

- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 151.84 करोड़ पहुंच गया है.

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'पैट्रियट' ने शनिवार का कलेक्शन डे 9

- मोहनलाल की फिल्म 'पैट्रियट' ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 9वें दिन 5 लाख (इंडिया नेट कलेक्शन) का कलेक्शन कर लिया है.

- फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 27.66 करोड़ हो चुका है.

'धुरंधर 2' की 52वें दिन की कमाई

- आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने शनिवार सुबह 11 बजे तक 0.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- फिल्म का इंडिया कलेक्शन 1,141.19 करोड़ पहुंच गया है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)