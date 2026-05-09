Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोटोग्राफी के लिए Vivo, AI के लिए Samsung बेहतर।

Vivo X300 FE Vs Samsung Galaxy S26: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में इस समय प्रीमियम कॉम्पैक्ट फोन्स की चर्चा तेज है. खासकर Vivo X300 FE और Samsung Galaxy S26 के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है. दोनों स्मार्टफोन्स लगभग 79,999 रुपये की कीमत में आते हैं और Android 16 पर काम करते हैं.

आकार में भी दोनों लगभग समान हैं लेकिन इनके फोकस पूरी तरह अलग हैं. एक तरफ Vivo कैमरा और बड़ी बैटरी पर जोर देता है जबकि Samsung AI फीचर्स और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहा है. ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किस फोन पर पैसा लगाना ज्यादा सही रहेगा.

कीमत लगभग समान, लेकिन उपलब्धता अलग

कीमत के मामले में दोनों कंपनियों ने एक-दूसरे को सीधी टक्कर दी है. Vivo X300 FE और Samsung Galaxy S26 दोनों की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये रखी गई है. यानी यहां किसी फोन को सस्ता या महंगा कहना मुश्किल है. हालांकि दोनों की उपलब्धता में थोड़ा अंतर जरूर है.

Samsung Galaxy S26 भारतीय बाजार में मार्च 2026 से मौजूद है और इसे तुरंत खरीदा जा सकता है. वहीं Vivo X300 FE को मई 2026 में लॉन्च किया गया है और इसकी बिक्री कुछ दिनों बाद शुरू होगी. दोनों फोन उन लोगों को टारगेट करते हैं जो 80,000 रुपये के अंदर फ्लैगशिप अनुभव चाहते हैं.

कैमरा के मामले में दोनों का अंदाज अलग

कैमरा सेक्शन में दोनों स्मार्टफोन्स की सोच बिल्कुल अलग दिखाई देती है. Vivo X300 FE में 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है जिसके साथ 50MP टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. ZEISS ट्यूनिंग और टेलीफोटो लेंस की वजह से यह फोन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में काफी दमदार माना जा रहा है. खासकर बैकग्राउंड ब्लर यानी बोकेह इफेक्ट इसे DSLR जैसा अनुभव देने की कोशिश करता है.

दूसरी ओर Samsung Galaxy S26 का कैमरा सेटअप थोड़ा संतुलित नजर आता है. इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो सेंसर दिया गया है. Samsung अपने Nightography AI फीचर्स पर ज्यादा फोकस करता है जिससे कम रोशनी और अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटो बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है.

अगर कोई यूजर ट्रैवल फोटोग्राफी, सोशल मीडिया पोर्ट्रेट्स और ज़ूम शॉट्स ज्यादा पसंद करता है तो Vivo ज्यादा आकर्षक लग सकता है. वहीं रोजमर्रा की AI-सपोर्टेड फोटोग्राफी में Samsung भी मजबूत प्रदर्शन करता है.

बैटरी में Vivo काफी आगे निकलता है

बैटरी के मामले में Vivo X300 FE साफ बढ़त बनाता दिखाई देता है. इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. लंबे सफर, गेमिंग या पूरे दिन के भारी इस्तेमाल में यह फोन ज्यादा देर तक साथ निभा सकता है.

इसके मुकाबले Samsung Galaxy S26 में 4300mAh की बैटरी दी गई है जो 25W चार्जिंग सपोर्ट करती है. यानी बैटरी क्षमता और चार्जिंग स्पीड दोनों मामलों में Samsung थोड़ा पीछे नजर आता है. जो लोग बार-बार फोन चार्ज करना पसंद नहीं करते उनके लिए Vivo ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है.

सॉफ्टवेयर सपोर्ट में Samsung की ताकत

जहां Vivo बैटरी और कैमरा में प्रभावित करता है, वहीं Samsung लंबी अवधि के सॉफ्टवेयर सपोर्ट में मजबूत दिखाई देता है. Samsung Galaxy S26 को सात बड़े Android अपडेट्स मिलने वाले हैं. इसका मतलब यह फोन आने वाले कई सालों तक नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ अपडेटेड बना रह सकता है.

वहीं Vivo X300 FE चार Android अपडेट्स और सात साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा करता है. यह भी खराब नहीं है लेकिन Samsung यहां लंबी रेस का खिलाड़ी लगता है.

आखिर किसे खरीदना ज्यादा सही रहेगा?

अगर आपकी प्राथमिकता शानदार कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और तेज चार्जिंग है, तो Vivo X300 FE ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग पसंद करते हैं. लेकिन अगर आप लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं AI फीचर्स पसंद करते हैं और Samsung इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो Samsung Galaxy S26 ज्यादा समझदारी भरी खरीद साबित हो सकता है.

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