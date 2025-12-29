फोन में ही मिलेगी पावरबैंक के बराबर बैटरी, 2026 में ये कंपनियां लाने वाली हैं 10000mAh बैटरी वाले फोन
2025 में स्मार्टफोन कंपनियों ने बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाकर 7,000mAh से पार कर दिया. 2026 में भी यह सिलसिला जारी रहेगा और कई फोन 10,000mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च होंगे.
इस साल कंपनियों ने स्मार्टफोन की बैटरी पर खूब काम किया और अब पहले की तुलना में काफी बड़े बैटरी पैक आ रहे हैं. इस साल कई स्मार्टफोन 7,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुए और 2025 के जाते-जाते Honor ने 10,000mAh की बैटरी वाले फोन लॉन्च कर दिए. 2026 में भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है और कई कंपनियां अपने फोन को इतने बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च करने वाली हैं कि पावर बैंक की जरूरत ही खत्म ही जाएगी.
शाओमी लाएगी बड़ी बैटरी वाले दो नए फोन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले कुछ महीनों में चाइनीज ब्रांड शाओमी दो नए फोन लाने वाली है, जिनमें जंबो बैटरी मिलेगी. इनमें से एक को अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फोन में 10,000mAH से बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 100W वायर्ड चार्जिंग और फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. बड़े बैटरी पैक के बावजूद इस फोन की मोटाई 8.5mm से कम रहेगी.
रियलमी दिखा चुकी है 15,000mAh की बैटरी वाले फोन का टीजर
रियलमी ने सबसे पहले 10,000mAH की बैटरी वाले आइडिया को सामने रखा था. अब एक नई इमेज सामने आई है, जिसमें रियलमी के फोन को 10,001mAH की बैटरी के साथ देखा गया है. इस फोन को ऑडियो सर्टिफिकेशन मिल चुका है और यह रियलमी यूआई 7.0 पर रन करेगा. इसकी लॉन्च डेट अगले कुछ दिनों में सामने आने की उम्मीद है. रियलमी यहीं नहीं थमने वाली है. कंपनी ने 15,000mAh की बैटरी वाले फोन का टीजर भी दिखा दिया है. इसमें कंपनी ने दावा किया था कि यह फोन 18 घंटे तक लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग और 50 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करेगा.
ये कंपनियां भी कर रहीं तैयारी
शाओमी और रियलमी के अलावा कई और कंपनियां भी जंबो बैटरी पैक वाले फोन लॉन्च करने की तैयारियों में जुटी हुई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में वनप्लस और ओप्पो की तरफ से भी 10,000mAh की बैटरी वाले फोन देखने को मिल सकते हैं.
