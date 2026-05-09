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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Spam Accounts: Instagram पर भूचाल ! विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों के रातोंरात गायब हुए लाखों Followers

Instagram Spam Accounts: Instagram पर भूचाल ! विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों के रातोंरात गायब हुए लाखों Followers

Instagram Spam Accounts: इंस्टाग्राम पर अचानक करोड़ों फॉलोअर्स गायब होने से हड़कंप मच गया है. Meta की बड़ी कार्रवाई के बाद फेक और बॉट अकाउंट्स हटाए जाने की चर्चा तेज हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 09 May 2026 09:33 PM (IST)
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Instagram Spam Accounts: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ही बात सबसे ज्यादा चर्चा में है “Great Purge of 2026”. अचानक कई बड़े सितारों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कम हो गए. सुबह उठते ही लोगों ने देखा कि कई सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स से भारी संख्या में फॉलोअर्स गायब हो चुके हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं है. वही कोई इसे इंस्टाग्राम की बड़ी सफाई बता रहा है तो कोई इसे फेक फॉलोअर्स पर सबसे बड़ा एक्शन कह रहा है. 

किन-किन सितारों को हुआ बड़ा नुकसान?

इस अचानक हुए बदलाव का असर दुनिया के कई बड़े स्टार्स पर पड़ा है.  रिपोर्ट्स के मुताबिक Taylor Swift के करीब 50 लाख फॉलोअर्स कम हुए, जबकि Ariana Grande के लगभग 70 लाख फॉलोअर्स घट गए है.  वहीं K-pop बैंड BTS के भी करीब 70 लाख फॉलोअर्स कम बताए जा रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा Kylie Jenner को लेकर हुई, जिनके करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स कम होने की बात सामने आई. इसके अलावा Virat Kohli, Priyanka Chopra, Cristiano Ronaldo और Selena Gomez जैसे कई बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.   

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आखिर क्यों कम हुए इतने फॉलोअर्स?

रिपोर्ट्स के अनुसार इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta ने प्लेटफॉर्म से फेक, स्पैम और बॉट अकाउंट्स हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है. माना जा रहा है कि लाखों ऐसे अकाउंट्स हटाए गए जो लंबे समय से एक्टिव नहीं थे या फिर सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाए गए थे. सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स पर ऐसे फेक फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. 

लोगों ने इसे क्यों कहा “Great Purge of 2026”?

जब लाखों यूजर्स ने एक साथ फॉलोअर्स कम होते देखे तो सोशल मीडिया पर #GreatPurgeOf2026 ट्रेंड करने लगा है. कई लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए और दावा किया कि यह इंस्टाग्राम के इतिहास की सबसे बड़ी “Bot Cleanup” हो सकता है.  वायरल पोस्ट्स में लिखा गया कि एक ही बार में 5 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट्स हटाए गए है.  हालांकि Meta ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इतने बड़े आंकड़े की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कंपनी ने पहले भी समय-समय पर स्पैम अकाउंट्स हटाने की बात कही है. 

क्या इससे सोशल मीडिया की सच्चाई सामने आ गई?

इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया की असली लोकप्रियता पर फिर बहस शुरू हो गई है. लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करोड़ों फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स में सच में इतने रियल लोग होते हैं? कई यूजर्स का मानना है कि यह सफाई जरूरी थी क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म ज्यादा भरोसेमंद बनेगा. वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई कि इस कार्रवाई में कुछ असली अकाउंट्स भी गलती से हट गए होंगे. वही फिलहाल इतना जरूर साफ है कि इंस्टाग्राम अब फेक एंगेजमेंट और नकली फॉलोअर्स के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है. 

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Published at : 09 May 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Instagram Followers Drop Great Purge Of 2026 Meta Bot Cleanup Social Media Trend 2026
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