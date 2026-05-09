‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला

‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
Sanjay Raut on BJP: शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोगों ने, पूरी बीजेपी ने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी.
- राहुल गांधी एनडीए सरकार रोकने के लिए निर्णय लेंगे।
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को चुनने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का सभी को अभिनंदन करना चाहिए, जो अपनी परंपरा को कभी नहीं तोड़ते हैं. परंपरा कायम रखने में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा.
भाजपा और शुभेंदु अधिकारी को लेकर बोले संजय राउत
उन्होंने शुक्रवार (8 मई, 2026) को कहा, ‘पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है. शुभेंदु अधिकारी कल शनिवार (9 मई, 2026) को बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन यह ताजुब की बात है कि इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोगों ने, पूरी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी. उन्हें ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, ऑन कैमरा! और तब पूरी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर महीनों-महीनों तक सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही चल रहे थे, कि शुभेंदु कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं.’
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उन्होंने कहा, ‘इस भ्रष्ट व्यक्ति (शुभेंदु अधिकारी) के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड्स हो गईं, फिर ये महान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी (BJP) में जाकर शामिल हो गया और आज उसे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया गया है. तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की भाजपा की जो परंपरा है, वो भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को तो, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी उस परंपरा को पूरी तरह से कायम रखा है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत अभिनंदन देता हूं.’
तमिलनाडु को लेकर क्या बोले संजय राउत?
शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ‘राजनीति में ऐसा होता है, तमिलनाडु की राजनीति बहुत चंचल है. बहुत ही चंचल है. अब बात ऐसी है कि स्टालिन साहब (एमके स्टालिन) से राहुल गांधी ने इस बारे में खुलकर बात की है कि एनडीए (NDA) की सरकार रोकने के लिए हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा और आप भी उसमें शामिल हो जाइए. मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये मामला सुलझ जाएगा.’
उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद ने कल शुक्रवार (8 मई, 2026) को हरियाणा के एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बात की.’
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Source: IOCL