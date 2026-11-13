ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Recharge Plans: सालाना रिचार्ज या लॉन्ग टर्म प्लान? Jio के ऑफर में समझें बचत का गणित

Jio Recharge Plans: सालाना रिचार्ज या लॉन्ग टर्म प्लान? Jio के ऑफर में समझें बचत का गणित

Jio के नए प्रीपेड प्लान में एक बार रिचार्ज कराने पर पूरे 3 साल तक वैलिडिटी मिलती है. वहीं कंपनी का 3599 वाला सालाना प्लान हर 365 दिन में रिचार्ज कराना पड़ता है. जानें किसमें बेहतर फायदे मिलेंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Nov 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जियो ने 10,000 रुपये का तीन वर्षीय प्लान लॉन्च किया.
  • यह प्लान सालाना पैक से 797 रुपये तक की बचत देता है.
  • दैनिक 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS शामिल.
  • साथ ही JioHotstar, JioAICloud और Canva Pro भी मिलता है.

Jio Recharge Plans : मोबाइल रिचार्ज के लिए हर साल पैसे खर्च करना और एक्सपायरी डेट याद रखना कई लोगों को झंझट लगता है. ऐसे में अगर एक बार रिचार्ज कराने के बाद अगले तीन साल तक दोबारा पैसे खर्च करने की जरूरत ही न पड़े तो ज्यादा आसान हो जाता है. Reliance Jio ने इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में 10,000 रुपये का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है. इसमें 1,095 दिनों यानी तीन साल की वैलिडिटी मिलती है.

यह प्लान 7 नवंबर से MyJio ऐप, Jio.com और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है. वहीं दूसरी तरफ Jio का 3,599 रुपये वाला सालाना रिचार्ज प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Jio का सालाना रिचार्ज या लॉन्ग टर्म प्लान कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है. 
 
सालाना रिचार्ज या लॉन्ग टर्म प्लान कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Microsoft Services Down: माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से भारत में कौन-सी सर्विसेज ठप, जानें कौन-से काम अटके?
माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से भारत में कौन-सी सर्विसेज ठप, जानें कौन-से काम अटके?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp View Once: WhatsApp पर सीक्रेट चैट होगी आसान, टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर
WhatsApp पर सीक्रेट चैट होगी आसान, टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर
टेक्नोलॉजी
Explained: भारत समेत किन देशों में माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा? साइबर अटैक या कोई खराबी
भारत समेत किन देशों में माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा? साइबर अटैक या कोई खराबी
टेक्नोलॉजी
Induction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?
इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?

Jio के 10,000 रुपये वाले प्लान में 36 महीनों के हिसाब से खर्च करीब 278 रुपये प्रति महीने होता है. वहीं सालाना हिसाब लगाने पर यह रकम लगभग 3,333 रुपये होती है. वहीं दूसरी तरफ कंपनी का 3,599 रुपये वाला सालाना प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी देता है. ऐसे में तीन साल तक इस प्लान को जारी रखने पर कुल 10,797 रुपये खर्च होंगे. जिससे लॉन्ग टर्म प्लान चुनने पर सीधे 797 रुपये की बचत होती है. वहीं 3,999 रुपये वाले सालाना प्लान को तीन बार रिचार्ज कराने पर कुल खर्च 11,997 रुपये पहुंच जाएगा. इसके मुकाबले 10,000 रुपये वाला प्लान लेने पर 1,997 रुपये कम खर्च होंगे. 

Jio के लॉन्ग टर्म और सालाना प्लान में क्या-क्या मिलता है?

Jio के सालाना और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलती है. इसके अलावा एलिजिबल स्मार्टफोन यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जाता है. हालांकि, दोनों के बीच बड़ा अंतर वैलिडिटी और कीमत का है. सालाना प्लान को हर 365 दिन में रिचार्ज कराना होता है, जबकि 10,000 रुपये वाले लॉन्ग टर्म प्लान में एक बार रिचार्ज करने पर पूरे तीन साल तक इन सुविधाओं का फायदा मिलता है.

यह भी पढ़ें - Fridge Maintenance Tips: फ्रिज से क्यों आती है पानी बहने जैसी आवाज? बिना लीकेज भी हो सकती है ये वजह

Jio के लॉन्ग टर्म प्लान में मिलते हैं कुछ अतिरिक्त फायदे
 
Jio के 10,000 रुपये वाले तीन साल के प्लान में मोबाइल डेटा और कॉलिंग के अलावा कई डिजिटल सुविधाएं भी दी जा रही हैं. इसमें JioHotstar Mobile + Hollywood का सब्सक्रिप्शन, 50GB JioAICloud स्टोरेज और 12 महीने के लिए Canva Pro Lite का एक्सेस मिलता है. 

सालाना प्लान में भी मिलते हैं कुछ अतिरिक्त फायदे

Jio के 3,599 रुपये वाले प्लान में सालाना 120GB अतिरिक्त डेटा और JioTV Pro Pack मिलता है. इसमें 1,000 से ज्यादा टीवी चैनलों की सुविधा और पार्टनर ऑफर शामिल हैं. वहीं 3,999 रुपये वाले प्लान में FanCode एक्सेस और 1,590 रुपये की कीमत वाला 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन मिलता है. तीनों प्लान में JioHotstar Mobile + Hollywood और 50GB JioAICloud स्टोरेज भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - Diwali Smartphone Market : दिवाली पर भी स्मार्टफोन मार्केट में क्यों नहीं आया बूम? 20% घट गई सेल

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Microsoft Services Down: माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से भारत में कौन-सी सर्विसेज ठप, जानें कौन-से काम अटके?
माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से भारत में कौन-सी सर्विसेज ठप, जानें कौन-से काम अटके?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp View Once: WhatsApp पर सीक्रेट चैट होगी आसान, टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर
WhatsApp पर सीक्रेट चैट होगी आसान, टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर
टेक्नोलॉजी
Explained: भारत समेत किन देशों में माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा? साइबर अटैक या कोई खराबी
भारत समेत किन देशों में माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा? साइबर अटैक या कोई खराबी
टेक्नोलॉजी
Induction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?
इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं बेहद घटिया इंसान हूं', इस्तीफे से पहले पूरी तरह टूट गए थे Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग
'मैं बेहद घटिया इंसान हूं', इस्तीफे से पहले पूरी तरह टूट गए थे Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग
दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
विश्व
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
बॉलीवुड
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
Home Tips
Bay Leaf And Baking Soda: तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget