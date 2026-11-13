Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो ने 10,000 रुपये का तीन वर्षीय प्लान लॉन्च किया.

यह प्लान सालाना पैक से 797 रुपये तक की बचत देता है.

दैनिक 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS शामिल.

साथ ही JioHotstar, JioAICloud और Canva Pro भी मिलता है.

Jio Recharge Plans : मोबाइल रिचार्ज के लिए हर साल पैसे खर्च करना और एक्सपायरी डेट याद रखना कई लोगों को झंझट लगता है. ऐसे में अगर एक बार रिचार्ज कराने के बाद अगले तीन साल तक दोबारा पैसे खर्च करने की जरूरत ही न पड़े तो ज्यादा आसान हो जाता है. Reliance Jio ने इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में 10,000 रुपये का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है. इसमें 1,095 दिनों यानी तीन साल की वैलिडिटी मिलती है.

यह प्लान 7 नवंबर से MyJio ऐप, Jio.com और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है. वहीं दूसरी तरफ Jio का 3,599 रुपये वाला सालाना रिचार्ज प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Jio का सालाना रिचार्ज या लॉन्ग टर्म प्लान कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है.



सालाना रिचार्ज या लॉन्ग टर्म प्लान कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है?

Jio के 10,000 रुपये वाले प्लान में 36 महीनों के हिसाब से खर्च करीब 278 रुपये प्रति महीने होता है. वहीं सालाना हिसाब लगाने पर यह रकम लगभग 3,333 रुपये होती है. वहीं दूसरी तरफ कंपनी का 3,599 रुपये वाला सालाना प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी देता है. ऐसे में तीन साल तक इस प्लान को जारी रखने पर कुल 10,797 रुपये खर्च होंगे. जिससे लॉन्ग टर्म प्लान चुनने पर सीधे 797 रुपये की बचत होती है. वहीं 3,999 रुपये वाले सालाना प्लान को तीन बार रिचार्ज कराने पर कुल खर्च 11,997 रुपये पहुंच जाएगा. इसके मुकाबले 10,000 रुपये वाला प्लान लेने पर 1,997 रुपये कम खर्च होंगे.

Jio के लॉन्ग टर्म और सालाना प्लान में क्या-क्या मिलता है?

Jio के सालाना और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलती है. इसके अलावा एलिजिबल स्मार्टफोन यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जाता है. हालांकि, दोनों के बीच बड़ा अंतर वैलिडिटी और कीमत का है. सालाना प्लान को हर 365 दिन में रिचार्ज कराना होता है, जबकि 10,000 रुपये वाले लॉन्ग टर्म प्लान में एक बार रिचार्ज करने पर पूरे तीन साल तक इन सुविधाओं का फायदा मिलता है.

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Jio के लॉन्ग टर्म प्लान में मिलते हैं कुछ अतिरिक्त फायदे



Jio के 10,000 रुपये वाले तीन साल के प्लान में मोबाइल डेटा और कॉलिंग के अलावा कई डिजिटल सुविधाएं भी दी जा रही हैं. इसमें JioHotstar Mobile + Hollywood का सब्सक्रिप्शन, 50GB JioAICloud स्टोरेज और 12 महीने के लिए Canva Pro Lite का एक्सेस मिलता है.

सालाना प्लान में भी मिलते हैं कुछ अतिरिक्त फायदे

Jio के 3,599 रुपये वाले प्लान में सालाना 120GB अतिरिक्त डेटा और JioTV Pro Pack मिलता है. इसमें 1,000 से ज्यादा टीवी चैनलों की सुविधा और पार्टनर ऑफर शामिल हैं. वहीं 3,999 रुपये वाले प्लान में FanCode एक्सेस और 1,590 रुपये की कीमत वाला 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन मिलता है. तीनों प्लान में JioHotstar Mobile + Hollywood और 50GB JioAICloud स्टोरेज भी शामिल हैं.

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