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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSignify Heating Products: सर्दियों की तैयारी, Signify ने लॉन्च किए नए स्मार्ट हीटिंग प्रोडक्ट्स

Signify Heating Products: सर्दियों की तैयारी, Signify ने लॉन्च किए नए स्मार्ट हीटिंग प्रोडक्ट्स

Signify Smart Heating Products: सर्दियों में गर्म पानी और कमरे को गर्म रखने के लिए Signify ने भारत में नए EcoLink वॉटर हीटर और WinterComfort OFR रूम हीटर लॉन्च किए हैं. जानें इनकी कीमत और खासियतें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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  • ThermoQuad Smart ऐप नियंत्रित, रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन मिलेंगे.

Signify Smart Heating Products : लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी Signify ने भारत में अपने नए EcoLink वॉटर हीटर और WinterComfort ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR) रूम हीटर लॉन्च किए हैं. कंपनी की नई रेंज में इंस्टेंट और स्टोरेज गीजर के कई ऑप्शन शामिल हैं. वहीं रूम हीटर को डिजिटल और एनालॉग मॉडल में पेश किया गया है. तो आइए जानते हैं कि Signify के नए स्मार्ट हीटिंग प्रोडक्ट्स की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

तीन हीटिंग मोड के साथ आए WinterComfort रूम हीटर

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Signify ने EcoLink ब्रांड के तहत WinterComfort OFR रूम हीटर लॉन्च किए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है. इस रेंज में डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के मॉडल शामिल हैं. डिजिटल मॉडल में 11 Z-शेप्ड फिन, डिजिटल टेंपरेचर कंट्रोल पैनल और RF Point Anywhere रिमोट दिया गया है. वहीं एनालॉग मॉडल 11 और 13 फिन के विकल्पों में आते हैं. इनमें हाइब्रिड फिन डिजाइन, एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, 360 डिग्री घूमने वाले व्हील और बिल्ट-इन कॉर्ड वाइंडर मिलता है.

WinterComfort रूम हीटर के खास फीचर्स 

हीटर में Eco, Cosy और Boost नाम के तीन मोड दिए गए हैं. इनके जरिए 1,000W, 1,500W और 2,500W का हीटिंग आउटपुट मिलता है. इनमें Super Turbo PTC टेक्नोलॉजी भी दी गई है. एनालॉग मॉडल में 400W तक अतिरिक्त हीटिंग मिलती है, जिससे अधिकतम आउटपुट 2,900W हो जाता है. वहीं, डिजिटल मॉडल का अधिकतम हीटिंग आउटपुट 2,700W है.

EcoLink वॉटर हीटर भी किए लॉन्च

Signify की EcoLink सीरीज में इंस्टेंट और स्टोरेज दोनों तरह के वॉटर हीटर शामिल हैं. इंस्टेंट वॉटर हीटर की शुरुआती कीमत 5,999 रुपये रखी गई है, जबकि स्टोरेज वॉटर हीटर 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे. इस रेंज में ThermoQuad Smart, ThermoQuad, ThermoVault और ThermoGo सीरीज शामिल हैं. ThermoQuad Smart मॉडल 15 और 25 लीटर की क्षमता में आते हैं. वहीं ThermoQuad सीरीज में 10, 15 और 25 लीटर के चौकोर डिजाइन वाले मॉडल मिलेंगे. ThermoVault सीरीज में इसी क्षमता के वर्टिकल सिलेंडर डिजाइन वाले ऑप्शन दिए गए हैं. साथ ही ThermoGo इंस्टेंट वॉटर हीटर 1, 3 और 5 लीटर की क्षमता में उपलब्ध हैं.

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EcoLink वॉटर हीटर के खास फीचर्स

नई रेंज के ThermoQuad Smart मॉडल को WiZ ऐप, Amazon Alexa, Google Assistant और Apple Siri Shortcuts से कंट्रोल किया जा सकता है. स्टोरेज मॉडल को BEE से 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग मिली है. इनमें GlassVault टैंक टेक्नोलॉजी, DuraCore हीटिंग एलिमेंट और DeatLock इंसुलेशन सिस्टम दिया गया है. सुरक्षा के लिए इनमें ट्रिपल सेफ्टी प्रोटेक्शन, ऑटोमैटिक थर्मल कट-ऑफ और प्रेशर रिलीज फीचर मिलते हैं. ये मॉडल 2kW हीटिंग पावर और 8 बार तक वॉटर प्रेशर सपोर्ट करते हैं. इनमें टेम्परेचर डिस्प्ले और टच कंट्रोल भी दिया गया है.

कहां से खरीद सकेंगे ये प्रोडक्ट्स?

Signify के नए EcoLink वॉटर हीटर और WinterComfort OFR रूम हीटर कंपनी के Direct-to-Consumer (D2C) प्लेटफॉर्म, Amazon India की वेबसाइट, Philips Smart Light Hubs और रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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