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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCEO के पद पर Tim Cook का आज आखिरी दिन! जानें अब कौन होगा नया लीडर

CEO के पद पर Tim Cook का आज आखिरी दिन! जानें अब कौन होगा नया लीडर

Tim Cook के 15 साल के Apple CEO कार्यकाल का आज अंत हो रहा है. आइए जानते हैं कि कल यानी 1 सितंबर से कौन कंपनी की कमान संभालेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 31 Aug 2026 10:53 AM (IST)
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Apple के लिए आज यानी 31 अगस्त 2026 का दिन बेहद खास है. करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद Tim Cook का CEO के तौर पर आखिरी दिन है. हालांकि, वह Apple को पूरी तरह अलविदा नहीं कहेंगे. कंपनी में उनकी भूमिका बदल जाएगी और अब उनकी जगह एक अनुभवी हार्डवेयर इंजीनियर लेने जा रहे हैं.

15 साल बाद बदल रहा Apple का लीडर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Tim Cook ने अगस्त 2011 में Steve Jobs के बाद Apple के CEO की जिम्मेदारी संभाली थी. उनके कार्यकाल में कंपनी ने iPhone के अलावा कई नए प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी में अपनी पकड़ मजबूत की. Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे प्रोडक्ट्स इसी दौर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहे.

Cook के दौर में Apple ने सर्विसेज बिजनेस को भी काफी विस्तार दिया था. Apple Music, Apple TV+, iCloud+, Fitness+ और Apple Arcade जैसी सर्विसेज ने कंपनी के कारोबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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अब कौन संभालेगा Apple की कमान?

जानकारी के मुताबिक, Tim Cook के बाद John Ternus Apple के नए CEO होंगे. Apple ने अप्रैल 2026 में ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया था कि Ternus 1 सितंबर 2026 से कंपनी के CEO का पद संभालेंगे. ये बदलाव Apple के बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंजूर किया था.

Ternus फिलहाल Apple में Senior Vice President of Hardware Engineering के पद पर हैं. वह कंपनी के हार्डवेयर डेवलपमेंट से जुड़े बड़े फैसलों और टीमों की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं. वह वर्ष 2001 में Apple से जुड़े थे और करीब 25 साल से कंपनी का हिस्सा हैं.

कौन हैं John Ternus?

John Ternus मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने University of Pennsylvania से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. Apple में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने iPhone, iPad, Mac और AirPods समेत कई जरूरी हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है.

उनका Apple के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लंबा एक्सपीरिएंस कंपनी के लिए जरूरी माना जा रहा है. खासकर ऐसे समय में जब Apple को AI के क्षेत्र में Google, Microsoft और दूसरी टेक कंपनियों से कड़ी चुनौती मिल रही है.

Tim Cook अब क्या करेंगे?

CEO पद छोड़ने के बाद Tim Cook Apple से अलग नहीं होंगे. वह कंपनी के Executive Chairman बनेंगे. यानी कंपनी के रोजमर्रा के संचालन की जिम्मेदारी Ternus के पास होगी जबकि Cook बोर्ड लेवल पर जरूरी रणनीतिक मामलों में भूमिका निभाते रहेंगे.

Ternus के सामने होंगी बड़ी चुनौतियां

नए CEO के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में Artificial Intelligence, Siri की अगली पीढ़ी, नए iPhone और प्रोडक्ट इनोवेशन शामिल हैं. Apple को AI रेस में अपनी कंडिशन मजबूत करनी होगी और साथ ही अपने मौजूदा हार्डवेयर बिजनेस की रफ्तार भी बनाए रखनी होगी. दिलचस्प बात ये है कि Ternus के CEO बनने के बाद Apple एक नए दौर में एंट्री करेगा लेकिन Tim Cook का एक्सपीरिएंस भी कंपनी के साथ बना रहेगा. ऐसे में आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि John Ternus Apple की रणनीति में कितना बदलाव करते हैं और कंपनी को AI की दौड़ में किस तरह आगे ले जाते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 31 Aug 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Tim Cook Apple TECH NEWS HINDI
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