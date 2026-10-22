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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा

‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा

पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 22 Oct 2026 07:04 PM (IST)
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन कर पीएम मोदी को अपने स्वतंत्रता दिवस पर न्योता दिया है. दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल के मजबूत होते रिश्तों पर खुशी जताई और अपने खास रणनीतिक संबंधों बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई. फोन पर हुई बात में दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्टके मौजूदा हालातों पर चर्चा की और क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है. बातचीत के अंत में दोनों नेता एक-दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमत हुए. नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार को भी इजरायल के दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.

भारत-इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा: नेतन्याहू 

बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मैंने अपने मित्र, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें इजरायल के स्वतंत्रता दिवस पर वीर भारतीय पायलट के साथ मशाल प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया. पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि जमीन पर और हवा में, भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं. उन्होंने हमारे बीच के मजबूत और सालों पुराने संबंधों की भी सराहना की.'

ईरान को नेतन्याहू की धमकी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार (20 अक्टूबर 2026) को कहा कि इजरायल, ईरान की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी चर्चा की थी. उन्होंने कहा, 'हमें ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य को पूरा करना होगा. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. मैंने इस विषय पर राष्ट्रपति ट्रंप से कई बार चर्चा की है, जिसमें दो दिन पहले हुई बातचीत भी शामिल है.'

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu PM Modi Breaking News Abp News ISRAEL
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