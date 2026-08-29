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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple यूजर्स को झटका! TV और One सब्सक्रिप्शन हुए महंगे, जानें कितनी बढ़ी कीमत

Apple यूजर्स को झटका! TV और One सब्सक्रिप्शन हुए महंगे, जानें कितनी बढ़ी कीमत

Apple ने TV और One सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ा दी हैं. अब यूजर्स को मनोरंजन और Apple की सेवाओं के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा. आइए जानते हैं कि कितनी बढ़ी प्लान की कीमत.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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Apple ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Apple TV की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने अमेरिका में Apple TV के मंथली और एनुअल प्लान की कीमत बढ़ाई है. इसके साथ ही Apple One के Individual प्लान को भी महंगा कर दिया गया है. ऐसे में Apple की फेमश वेब सीरीज और ओरिजिनल कंटेंट देखने वाले यूजर्स को अब पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि, भारत में अभी इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

Apple TV के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे

अमेरिका में Apple TV का मंथली सब्सक्रिप्शन अब 15 डॉलर प्रति महीने हो गया है. इससे पहले इसकी कीमत 13 डॉलर थी. यानी यूजर्स पर सीधे 2 डॉलर प्रति महीने का एक्सट्रा लोड डाला गया है. अगर कोई यूजर सालभर का प्लान लेना चाहता है तो उसे अब 120 डॉलर चुकाने होंगे. एनुअल प्लान की कीमत पहले 100 डॉलर थी. इस तरह सालाना सब्सक्रिप्शन पर भी 20 डॉलर की बढ़ोतरी की गई है.

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Apple One Individual प्लान भी हुआ महंगा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने सिर्फ Apple TV की कीमत नहीं बढ़ाई है. कंपनी के Apple One Bundle के Individual प्लान पर भी 2 डॉलर की बढ़ोतरी की है.

पहले इस प्लान की कीमत 20 डॉलर प्रति महीने थी जो अब बढ़कर 22 डॉलर प्रति महीना हो गई है. Apple One में Apple TV के अलावा कंपनी की दूसरी सर्विसेज का भी एक्सेस मिलता है.

हालांकि, फिलहाल Apple One के दूसरे प्लान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी Family और Premier जैसे प्लान लेने वाले यूजर्स पर इस बढ़ोतरी का डॉयरेक्ट असर नहीं पड़ने वाला है.

पुराने सब्सक्राइबर्स को तुरंत नहीं देना होगा बढ़ा हुआ पैसा

आपको बता दें कि नई कीमतें नए सब्सक्राइबर्स के लिए तुरंत लागू हो गई हैं. वहीं, जो लोग पहले से Apple TV का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अचानक ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे.

मौजूदा ग्राहकों को कीमत में बदलाव लागू होने से करीब एक महीने पहले सूचना दी जाएगी. इससे यूजर्स को नया प्लान जारी रखना है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा.

चार साल में चौथी बार बढ़ी Apple TV की कीमत

जानकारी के लिए बता दें कि Apple TV की कीमतों में ये बढ़ोतरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंपनी पिछले कुछ सालों में लगातार अपने स्ट्रीमिंग प्लान महंगे कर रही है. अमेरिका में 2019 में लॉन्च होने के बाद से Apple TV के मंथली सब्सक्रिप्शन की कीमत लगभग तीन गुना हो चुकी है. इससे साफ है कि Apple भी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में बढ़ती लागत और कंटेंट पर होने वाले भारी खर्च का असर ग्राहकों तक पहुंचा रहा है.

Netflix और दूसरे प्लेटफॉर्म भी बढ़ा चुके हैं कीमतें

Apple अकेली कंपनी नहीं है जिसने स्ट्रीमिंग सर्विस की कीमत बढ़ाई है. इस साल Netflix, Prime Video और YouTube Premium जैसे कई प्लेटफॉर्म भी अपने सब्सक्रिप्शन की कीमतों में बदलाव कर चुके हैं.

ऐसे माहौल में यूजर्स के लिए कई अलग-अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेना पहले से ज्यादा महंगा होता जा रहा है. आने वाले समय में ये ट्रेंड और बढ़ सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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