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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?

श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?

Shreyas Iyer Statement: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ऐतिहासिक रन चेज के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया. जानें उन्होंने किसे जीत का क्रेडिट दिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Oct 2026 07:12 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 में कांटे की टक्कर हुई. सांसें रोक देने वाले इस मैच में टीम इंडिया ने अंतिम ओवर में बाजी मारी. भारत के लिए संजू सैमसन ने शुरुआत में तूफानी बल्लेबाजी की, और अंत में नमन धीर ने 15 गेंद में नाबाद 42 रन बनाकर मैच जिताया. फैंस जानना चाह रहे हैं कि आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत का क्रेडिट किसे दिया. यहां जानें भारत की जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा. 

क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 में न्यूजीलैंड को हराने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "शानदार जीत. जब हमने गेंदबाजी शुरू की, तो मुझे लगा कि पिच थोड़ी धीमी खेल रही थी. गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी और हमने सही हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने के बजाय थोड़ा आगे गेंदबाजी की. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, ओस आने लगी और विकेट पर गेंद तेजी से फिसलने लगी. गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही थी, जिससे उन्हें मोमेंटम मिल गया और वह 220 रन (225) तक पहुंच गए. उनकी कोशिशों की तारीफ करनी होगी, लेकिन जाहिर है कि हमें भी ऐसी ही शुरुआत की जरूरत थी. खासकर जब आप 220 रन का पीछा कर रहे हों, तो 6 ओवर में 80-85 रन बनाना एक बेहतरीन शुरुआत है."

अय्यर से जब पूछा गया कि क्या वह या टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक को कोई निर्देश देते हैं, तो इसके जवाब में भारतीय कप्तान ने कहा, "वह काफी अनुभवी हैं. उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कैसे खेलना है. वह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है. एक बार जब वे लय पकड़ लेते हैं, तो बस उस मोमेंटम को आगे ले जाने की बात होती है, और आज इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला. ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब वह लय में आ जाते हैं, तो वह हमारे लिए एक मजबूत मंच तैयार कर देते हैं. इसके बाद हम बाकी खिलाड़ी आकर पारी को संभालते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम मैच को जीत के साथ खत्म करें."

नमन धीर की तारीफ करते हुए अय्यर ने कहा, "वह हमें कई विकल्प देते हैं, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ या दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने भी. इस मैदान पर आकर 2-3 अहम ओवर फेंकना पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आज उन्होंने शांत और संयमित स्वभाव का परिचय दिया. उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना वाकई शानदार था."

भारत ने पहले टी20 में 4 विकेट से जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 225 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया ने अंतिम ओवर में जीत हासिल की. इसके साथ ही भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. नमन धीर ने 15 गेंद में 42 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और 2 छक्के जड़े. भारत ने दो गेंद शेष रहते 226 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 1st T20 SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND Naman Dhir
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