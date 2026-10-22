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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता

तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता

तिब्बत में 7.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र जमीन के 173 km नीचे था. इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 09:16 PM (IST)
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चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र में गुरुवार (22 अक्तूबर) को 7.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार तिब्बत में भारतीय समयानुसार रात लगभग 8:03 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो 173 किमी की गहराई पर था. भूकंप के बाद फिलहाल नुकसान और लोगों के हताहत होने की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. 

इससे पहले 8 सितंबर को भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भूकंप आया था. तिब्बत और नेपाल के आसपास का इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. इससे पहले 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत की बॉर्डर के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने से भीषण बाढ़ आ गई थी. इसमें प्रकृतिक आपदा में घर, सड़कें और पुल बह गए थे. हादसे में कई सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हो गए थे. इसके बाद से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम चल रहा है.

तिब्बत में 1 साल पहले आया था  7 तीव्रता का भूकंप

तिब्बत में साल 2025 में रिक्टर पैमाने पर लगभग 7 तीव्रता का भूकंप का झटका आया था, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा 1,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे.  इसका केंद्र माउंट एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में और नेपाल के करीब था. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, पिछली एक सदी में प्रभावित हुए इस इलाके में कम से कम 6 तीव्रता वाले 10 भूकंप आ चुके हैं.

तिब्बत क्षेत्र में क्यों आते हैं भूकंप?

तिब्बत क्षेत्र अपनी भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है. ऐसा भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण होता है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था. ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में कई बार भूकंपीय गतिविधियां हुई हैं, जो इसे भूकंप के नजरिए से सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक बनाती हैं. 

 

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Oct 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Tibet Breaking News Abp News CHINA EARTHQUAKE
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