विदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले- पाकिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ता, लेकिन…

स्पष्ट किया कि इन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया किसी देश को तभी गंभीरता से लेती है, जब वह जवाब देता है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयरस्ट्राइक के जरिए ऐसा करके दिखाया है.

जयशंकर ने 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत अब इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि अमेरिका या अन्य देश आतंकवाद को लेकर उसकी चिंताओं को समझें.

'पाकिस्तान से चाहते अच्छा रिश्ता'

कार्यक्रम के दौरान जयशंकर से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को खुश करने में कामयाब रहा है? क्या यही वजह है कि वाशिंगटन भारत की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है? और क्या इसका असर भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ेगा?

इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तव में यह मुद्दा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है. जयशंकर ने कहा कि यह मुद्दा वाशिंगटन के समझने या न समझने का नहीं है. अगर वाशिंगटन इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरह समझता था, तो 2008 में मुंबई हमले के बाद उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

आतंकवाद पर दो टूक

उन्होंने कहा कि जब भारत ने पलटवार किया, तब यह नहीं सोचा कि वाशिंगटन उसकी कार्रवाई को समझेगा या नहीं. भारत ने कार्रवाई इसलिए की, क्योंकि वह इस मुद्दे को समझता था.

इससे पहले भारत-अमेरिका ने मंगलवार को ऊर्जा और रक्षा सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा की. इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि ऊर्जा व्यापार बढ़ने से भारत की आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई जा सकती है. दोनों देशों के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब उनके संबंधों में तनाव बना हुआ है.

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रुबियो के बीच यह मुलाकात मुंबई में हुई. अमेरिकी विदेश मंत्री पांच महीने के भीतर दूसरी बार भारत आए हैं. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने और रुबियो ने दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाने पर विचार साझा किए. इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि रुबियो और जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें पश्चिम एशिया के घटनाक्रम भी शामिल थे. विभाग ने कहा कि रुबियो ने इस बात को दोहराया कि अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ने से भारत की आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है. इससे भारत की बड़ी उपभोक्ता मांग को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है.