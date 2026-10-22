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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले- पाकिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ता, लेकिन…

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले- पाकिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ता, लेकिन…

विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया किसी देश को तभी गंभीरता से लेती है, जब वह जवाब देता है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयरस्ट्राइक के जरिए ऐसा करके दिखाया है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 08:43 PM (IST)
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स्पष्ट किया कि इन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया किसी देश को तभी गंभीरता से लेती है, जब वह जवाब देता है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयरस्ट्राइक के जरिए ऐसा करके दिखाया है.

जयशंकर ने 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत अब इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि अमेरिका या अन्य देश आतंकवाद को लेकर उसकी चिंताओं को समझें.

'पाकिस्तान से चाहते अच्छा रिश्ता'

कार्यक्रम के दौरान जयशंकर से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को खुश करने में कामयाब रहा है? क्या यही वजह है कि वाशिंगटन भारत की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है? और क्या इसका असर भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ेगा?

इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तव में यह मुद्दा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है. जयशंकर ने कहा कि यह मुद्दा वाशिंगटन के समझने या न समझने का नहीं है. अगर वाशिंगटन इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरह समझता था, तो 2008 में मुंबई हमले के बाद उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

आतंकवाद पर दो टूक

उन्होंने कहा कि जब भारत ने पलटवार किया, तब यह नहीं सोचा कि वाशिंगटन उसकी कार्रवाई को समझेगा या नहीं. भारत ने कार्रवाई इसलिए की, क्योंकि वह इस मुद्दे को समझता था.

इससे पहले भारत-अमेरिका ने मंगलवार को ऊर्जा और रक्षा सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा की. इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि ऊर्जा व्यापार बढ़ने से भारत की आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई जा सकती है. दोनों देशों के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब उनके संबंधों में तनाव बना हुआ है.

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रुबियो के बीच यह मुलाकात मुंबई में हुई. अमेरिकी विदेश मंत्री पांच महीने के भीतर दूसरी बार भारत आए हैं. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने और रुबियो ने दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाने पर विचार साझा किए. इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि रुबियो और जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें पश्चिम एशिया के घटनाक्रम भी शामिल थे. विभाग ने कहा कि रुबियो ने इस बात को दोहराया कि अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ने से भारत की आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है. इससे भारत की बड़ी उपभोक्ता मांग को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 08:25 PM (IST)
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