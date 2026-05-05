आपकी सोशल मीडिया फीड में दिखने वाले Ads कहीं ठगी का जाल तो नहीं? सच जानकर हो जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोशल मीडिया विज्ञापन अक्सर असली लगते हैं, पर ठगी का जाल हैं।

फर्जी विज्ञापन कंपनियों के नाम, लोगो का इस्तेमाल करते हैं।

सीमित समय के ऑफर देकर जल्दबाजी में पैसे ठगे जाते हैं।

सस्ते गैजेट्स, नौकरी और निवेश के झूठे वादे होते हैं।

Social Media Ads: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हम दिनभर Instagram, Facebook और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं. इसी दौरान हमें कई आकर्षक Ads दिखाई देते हैं कभी सस्ते स्मार्टफोन, कभी भारी डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स तो कभी घर बैठे पैसे कमाने के ऑफर. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितने Ads असली होते हैं और कितने सिर्फ ठगी का जाल?

कैसे काम करते हैं ये फर्जी Ads?

ऑनलाइन ठग बेहद चालाकी से ऐसे Ads तैयार करते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं. ये लोग बड़ी कंपनियों के नाम, लोगो और डिजाइन की कॉपी कर लेते हैं ताकि यूजर्स को शक न हो. जैसे ही आप इन Ads पर क्लिक करते हैं आपको एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जहां आपसे पर्सनल जानकारी या पेमेंट डिटेल्स मांगी जाती हैं.

कई बार ये Ads Limited Time Offer या Only Today Deal जैसे लालच देकर आपको जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर करते हैं. इसी जल्दबाजी में लोग बिना जांचे-परखे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं.

किस तरह की ठगी सबसे ज्यादा हो रही है?

आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फर्जी शॉपिंग Ads, जॉब ऑफर स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स देखने को मिल रही हैं. सस्ते दाम में महंगे गैजेट्स का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है. वहीं कुछ Ads में घर बैठे हजारों कमाएं जैसे दावे किए जाते हैं जो पूरी तरह झूठे होते हैं. इसके अलावा नकली ऐप डाउनलोड करवाकर आपके फोन का डेटा चुराने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

कैसे पहचानें फर्जी Ads?

अगर कोई Ad आपको जरूरत से ज्यादा आकर्षक लग रहा है, तो सावधान हो जाइए. वेबसाइट का URL जरूर चेक करें अगर उसमें गड़बड़ी है या अजीब स्पेलिंग है तो यह फर्जी हो सकता है. इसके अलावा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट या अविश्वसनीय ऑफर भी एक बड़ा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और कभी भी अपनी बैंकिंग या OTP जानकारी साझा न करें.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है. केवल भरोसेमंद वेबसाइट्स और ऑफिशियल ऐप्स से ही खरीदारी करें। अगर कोई Ad संदिग्ध लगे तो उसे रिपोर्ट करें. साथ ही अपने फोन में सिक्योरिटी अपडेट्स और एंटीवायरस का इस्तेमाल करना भी जरूरी है. सोशल मीडिया Ads जितने आकर्षक दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं. थोड़ी सी सावधानी और समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

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