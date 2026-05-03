Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple लागत प्रबंधन के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है।

Apple iPhone Price Hike: स्मार्टफोन बाजार में कीमतों को लेकर हलचल तेज हो गई है. जहां कई कंपनियां पहले ही अपने डिवाइस महंगे कर चुकी हैं वहीं अब Apple के iPhone की कीमतों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हाल ही में कंपनी के CEO Tim Cook के बयान ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है कि आने वाले समय में iPhone महंगे हो सकते हैं.

बढ़ती मेमोरी लागत बनी बड़ी वजह

कंपनी की तिमाही कमाई से जुड़ी बातचीत के दौरान टिम कुक ने साफ संकेत दिया कि कंप्यूटर मेमोरी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं जिसका सीधा असर कंपनी के खर्च और मुनाफे पर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि पहले यह असर बहुत कम था लेकिन धीरे-धीरे यह दबाव बढ़ता जा रहा है.

पहले स्टॉक ने संभाली स्थिति

अब तक Apple इस बढ़ती लागत को अपने पुराने स्टॉक की मदद से संभाल रही थी. यानी कंपनी के पास पहले से मौजूद इन्वेंट्री के कारण कीमतों का असर तुरंत ग्राहकों तक नहीं पहुंचा. लेकिन अब यह सहारा भी धीरे-धीरे खत्म होता दिख रहा है.

जून तिमाही के बाद बढ़ेगा दबाव

टिम कुक के अनुसार, जून तिमाही में मेमोरी की लागत और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि कुछ हद तक पुराने स्टॉक से राहत मिल सकती है लेकिन इसके बाद हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. उन्होंने संकेत दिया कि जून के बाद इन बढ़ती लागतों का असर कंपनी के बिजनेस पर साफ नजर आ सकता है.

क्या बढ़ सकती हैं कीमतें?

जब कंपनी से पूछा गया कि इस बढ़ते खर्च को कैसे मैनेज किया जाएगा तो टिम कुक ने कहा कि वे कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. आमतौर पर इस तरह के बयान तब सामने आते हैं जब कंपनियां कीमतों में बदलाव पर विचार कर रही होती हैं.

फिलहाल क्या है स्थिति

अभी के लिए iPhone अपनी मौजूदा कीमतों पर ही उपलब्ध हैं और कंपनी ने किसी आधिकारिक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है. लेकिन जिस तरह से लागत बढ़ रही है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले महीनों में कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. बढ़ती लागत का असर टेक इंडस्ट्री पर साफ दिखाई दे रहा है और Apple भी इससे अछूती नहीं है. ऐसे में अगर आप iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आने वाले समय में कीमतों पर नजर रखना जरूरी हो सकता है.

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