सलमान खान राज एंड डीके की अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर खबरों में हैं. ये सलमान खान का पहला सुपरहीरो प्रोजेक्ट है. खबरें हैं कि इसमें करीना कपूर खान सलमान खान के अपोजिट नजर आएंगी.

सलमान खान संग दिखेंगी करीना कपूर?

Variety की रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर के साथ लीड रोल को लेकर बातचीत चल रही है. उन्होंने अभी तक फिल्म को साइन नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं और वो भी फिल्म का पार्ट बनना चाहती हैं. सलमान खान ने भी उनसे बातचीत की है, जिसकी वजह से बातचीत आगे बढ़ रही हैं.

बता दें कि पहले इस रोल के लिए एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु के नाम को लेकर खबरें थीं. हालांकि, अब इस हाई बजट फिल्म के लिए करीना कपूर का नाम सामने आ रहा है. लेकिन इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है.

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सलमान खान और करीना कपूर ने इन फिल्मों में किया काम

अगर करीना का नाम फाइनल होता है तो ये सलमान के साथ उनकी पांचवीं फिल्म होगी. सबसे पहले वो 2015 में कबीर खान की बजरंगी भाईजान में दिखी थीं. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. ये सलमान के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक हैं. इसके अलावा सलमान-करीना 'मैं और मिसेज खन्ना', 'बॉडीगार्ड' में साथ दिखे.

इसके अलावा करीना ने सलमान खान की फिल्म 'दबंग 2' के लिए डांस नंबर फेविकोल किया था. ये गाना वायरल हो गया था.

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बता दें कि फिल्म को अतुल अग्निहोत्री, मैत्री मूवी मेकर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म बिग बजट है और लार्ज स्केल पर रिलीज की तैयारी है. राज एंड डीके की बात करें तो उनके ओटीटी प्रोजेक्ट 'द फैमिली मैन' और 'फर्जी' काफी चर्चा में रहे. 2017 में उनकी फिल्म जेंटलमैन थिएटर में आई थी.