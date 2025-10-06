ये हैं दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल फोन, एक तो हथेली में भी छिप जाए, देखें पूरी लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल फोन, एक तो हथेली में भी छिप जाए, देखें पूरी लिस्ट

मार्केट में बड़ी स्क्रीन वाले फोन की डिमांड है तो एक समय छोटी स्क्रीन और छोटे साइज वाले फोन भी खूब डिमांड में रहे थे. एक कंपनी ने तो माचिस की डिब्बी से भी छोटा फोन लॉन्च किया था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

कई कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए बड़ी स्क्रीन वाले प्लस और अल्ट्रा मॉडल लॉन्च करती हैं तो कुछ कंपनियां छोटे फोन भी ऑफर कर रही हैं. साइज में एकदम छोटे ये फोन कई बेसिक फीचर्स से लैस होते हैं. इनमें से कुछ का आकार तो हथेली से भी छोटा होता है. आज हम आपके लिए पांच ऐसे छोटे फोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका साइज और फीचर्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे. 

Zanco Tiny T1

इसे दुनिया का सबसे छोटा फोन माना जाता है. इसकी डायमेंशन 46.7x21x12mm है और इसका वजन केवल 13 ग्राम है. इस फोन को आप आसानी से अपनी हथेली में छिपा सकते हैं. यह फोन 2G को सपोर्ट करता है और इसमें ब्लूटूथ भी मिलता है. इसकी बैटरी 2 घंटे का टॉकटाइम देती है.

Posh Micro X S240

इस छोटे स्मार्टफोन को 2015 में लॉन्च किया गया था. इसकी डायमेंशन 89.8x 47.8x11.7mm है और इसका वजन 52.7 ग्राम है. इसमें 2.45 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 2MP और फ्रंट में 1MP कैमरा लगा हुआ है. 2G पर यह फोन 7 घंटे का टॉकटाइम देता था.

MiniPhone BM70

इस फोन की डायमेंशन 71.8x26 x11mm है और इसे ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है. इसका वजन काफी कम है और यह कम रेडिएशन छोड़ता है. इसकी पॉलीमर बैटरी कई घंटों का टॉकटाइम ऑफर करती है.

Melrose S9 

2.4 इंच डिस्प्ले वाले इस फोन में 3G कनेक्टिविटी मिलती थी. इसका आकार 85x42x10mm था और इसके बाकी स्पेसिफिकिशेन की बात करें तो इसमें डुअल कोर प्रोसेसर, 512MB रैम और 1050 mAh की बैटरी मिलती थी. यह फोन 2 MP के रियर कैमरा, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स से भी लैस था.

Unihertz Jelly 2

इसे दुनिया के सबसे छोटे 4G स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया गया था. 3 इंच की स्क्रीन वाला यह स्मार्टफोन Android 11 पर रन करता था. साइज में छोटा होने के बावजूद इसमें 6GB रैम थी. यह फेस अनलॉक, GPS, कैमरा और वाईफाई जैसे फीचर्स से लैस था और इसका वजन 110 ग्राम था.

Published at : 06 Oct 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Zanco Tiny T1 TECH NEWS Posh Micro X S240 MiniPhone BM70 Melrose S9 Unihertz Jelly 2
