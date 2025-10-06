हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 हो गया सस्ता! इस ऐप पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, चेक करें डील

iPhone 17 हो गया सस्ता! इस ऐप पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, चेक करें डील

आईफोन 17 की इन दिनों खूब डिमांड है और ऐप्पल को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा है. अब इस फोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इच्छुक ग्राहकों के लिए यह एक शानदार मौका है.

Updated at : 06 Oct 2025 07:48 AM (IST)
अगर आप पिछले महीने लॉन्च हुए आईफोन 17 को सस्ती कीमत में खरीदना चाहते हैं तो शानदार मौका आया है. इस 82,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ यह फोन अब 3,000 रुपये से अधिक के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. यह उन लोगों के लिए सही मौका है, जो इस फोन की कीमत घटने का इंतजार कर रहे थे. बता दें कि यह आईफोन 17 सीरीज का सबसे पॉपुलर मॉडल है और दुनियाभर में इसकी खूब डिमांड है. आइए इस फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं.

आईफोन 17 में क्या खास है?

आईफोन 17 को 6.3 इंच के ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आया है. ProMotion पैनल से iPhone 17 में भी प्रो मॉडल की तरह 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट आ गया है. यह स्क्रीन पर चल रहे कंटेट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को 1Hz से 120Hz तक ऑटोमैटिकल एडजस्ट कर लेता है. एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग वाला यह मॉडल 7.3mm मोटा है. इसमें ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप लगी है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा और फ्रंट में सेंटर स्टेज कैमरा है. इस फोन की भारी डिमांड के चलते ऐप्पल को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा है. 

आईफोन 17 पर मिल रही यह डील

Zepto पर फिलहाल यह फोन जबरदस्त डील के साथ उपलब्ध है. जेप्टो पर अभी यह 3,171 रुपये के डिस्काउंट के बाद 79,292 रुपये में लिस्टेड है. इस डिस्काउंट के साथ ग्राहक एडिशनल बैंक ऑफर और कैशबैक डील्स का भी फायदा उठा सकते हैं. IDBI Bank के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा IndusInd Bank के डेबिट कार्ड पर जेप्टो 10 प्रतिशत कैशबैक दे रही है. कई दूसरे बैंकों के कार्ड्स पर फ्लैट 250 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. ऐसे में ग्राहक अच्छी बचत के साथ इस आईफोन को अपना बना सकते हैं.

Published at : 06 Oct 2025 07:47 AM (IST)
