अब टेक्नोलॉजी और गैजेट का दौर है. ऐसे में अगर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ गैजेट आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं. इन गैजेट की मदद से आपको न तो घर की सुरक्षा की चिंता रहेगी और न ही सेहत को लेकर चिंतित होना पड़ेगा. आज हम आपको ऐसे ही कुछ गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको अपने घर के लिए खरीद लेने चाहिए.

स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम- आजकल मार्केट में कई स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद हैं. इनकी मदद से आप घर की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र हो सकते हैं. खास बात यह भी है कि कई सिस्टम टूल-फ्री सेट अप भी देते हैं, जिसका मतलब है कि आपको नए घर की दीवारों पर छेद करने की भी जरूरत नहीं होगी.

रोबोट वैक्यूम क्लीनर- आजकल लोगों के पास काम ज्यादा और टाइम कम रहता है. ऐसी स्थिति में रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके खूब आ सकता है. इससे घर की सफाई में लगने वाला आपका समय भी बचेगा और आपका घर एकदम चकाचक रहेगा.

स्मार्ट लाइट- अब LED बल्ब और सिंपल लाइट का दौर चला गया है. बाजार में कई कंपनियों की स्मार्ट लाइट अवेलेबल हैं. इन्हें मोबाइल से कनेक्ट मनपसंद कलर दिया जा सकता है. ऐसे में आप एक ही लाइट को अपनी रीडिंग लाइट बना सकते हैं और पार्टी का मूड बनने पर वही लाइट डिस्को लाइट का काम भी करेगी.

एयर प्यूरिफायर- पिछले कुछ सालों से नॉर्थ इंडिया के शहरों की एयर क्वालिटी काफी खराब हो गई है. नवंबर-दिसंबर के महीने में इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. अगर आप नॉर्थ इंडिया के किसी शहर में हैं तो एयर प्यूरिफायर लेना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है. यह आपको और आपके परिवार को जहरीली हवा से बचाने में मदद करेगा.

एयर फ्रायर- अगर आप अपनी सेहत और कैलोरी इनटेक को लेकर चिंतित रहते हैं तो एयरफ्रायर खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है. इसकी मदद से आप हर प्रकार की रेसिपी कुक कर सकते हैं. ऑयल-फ्री खाना तैयार करने के साथ-साथ एयरफ्रायर आपके किचन को भी साफ रखने में मदद करता है.

