लैपटॉप स्क्रीन साफ करने की ये ट्रिक नहीं जानते होंगे आप! एक गलती और स्क्रीन हो सकती है खराब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियमित सफाई, महंगे उत्पाद से ज़्यादा ज़रूरी है।]

Tech Tips: आजकल घर, ऑफिस, कॉलेज या कैफे हर जगह लैपटॉप का इस्तेमाल लगातार बढ़ गया है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर स्क्रीन पर उंगलियों के निशान, धूल और ऑयली दाग जमा होना आम बात है. लेकिन कई लोग स्क्रीन साफ करते समय ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे डिस्प्ले पर स्क्रैच आ जाते हैं या उसकी सुरक्षा कोटिंग खराब हो सकती है. खासकर टिश्यू पेपर, घरेलू क्लीनर या सीधे स्प्रे का इस्तेमाल स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकता है. अच्छी बात यह है कि लैपटॉप स्क्रीन को सुरक्षित तरीके से साफ करना बेहद आसान है और इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती.

लैपटॉप स्क्रीन साफ करने का सही और सुरक्षित तरीका

अगर आसान नियम याद रखना हो तो बस यह ध्यान रखें लैपटॉप बंद करें, पहले धूल हटाएं, हल्के हाथ से साफ करें और स्क्रीन को पूरी तरह सूखने दें. सबसे पहले लैपटॉप को बंद करके चार्जर निकाल दें. स्क्रीन बंद होने पर गंदगी और दाग आसानी से दिखाई देते हैं और डिवाइस सुरक्षित भी रहता है.

इसके बाद एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. हल्के राउंड मूवमेंट में धीरे-धीरे स्क्रीन पोंछें. इससे धूल और फिंगरप्रिंट आसानी से हट जाते हैं. ध्यान रखें कि टिश्यू पेपर, नैपकिन, रफ कपड़ा या पुरानी टी-शर्ट का इस्तेमाल न करें. ये देखने में मुलायम लग सकते हैं लेकिन समय के साथ स्क्रीन पर छोटे-छोटे स्क्रैच छोड़ सकते हैं.

अगर स्क्रीन पर जिद्दी दाग हों तो माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का-सा डिस्टिल्ड वॉटर से नम करें. कपड़ा सिर्फ थोड़ा गीला होना चाहिए बिल्कुल भी टपकता हुआ नहीं. पानी या क्लीनिंग लिक्विड सीधे स्क्रीन पर कभी स्प्रे न करें. जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के लिए बने खास स्क्रीन क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

स्क्रीन साफ करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल

कई लोग ग्लास क्लीनर, ब्लीच, एसीटोन या ज्यादा अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं. ये आधुनिक लैपटॉप स्क्रीन की एंटी-ग्लेयर और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ज्यादा दबाव डालकर पोंछना

लैपटॉप की स्क्रीन टीवी के मुकाबले ज्यादा पतली और नाजुक होती है. ज्यादा जोर लगाने से डिस्प्ले खराब हो सकता है.

स्क्रीन के पास खाना खाना

खाने के दौरान तेल की छोटी बूंदें और खाने के कण स्क्रीन पर चिपक जाते हैं जिससे गंदगी जल्दी जमा होने लगती है.

कितनी बार साफ करनी चाहिए लैपटॉप स्क्रीन?

अगर आप रोज लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो हर कुछ दिनों में हल्की सफाई काफी होती है. वहीं, बाहर काम करने वाले, ज्यादा ट्रैवल करने वाले या लंबे समय तक लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों को हफ्ते में एक बार स्क्रीन साफ कर लेनी चाहिए. साथ ही लैपटॉप इस्तेमाल करने से पहले हाथ साफ रखने से फिंगरप्रिंट और ऑयली निशान भी कम पड़ते हैं.

महंगे प्रोडक्ट्स नहीं सही तरीका ज्यादा जरूरी

लैपटॉप स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए किसी महंगे गैजेट या वायरल हैक की जरूरत नहीं है. सिर्फ माइक्रोफाइबर कपड़ा, हल्के हाथ से सफाई और हार्श केमिकल्स से दूरी आपकी स्क्रीन को लंबे समय तक साफ और सुरक्षित रख सकती है.

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