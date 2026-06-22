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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ चार्जिंग नहीं! Android फोन के USB-C पोर्ट के ये 5 कमाल के इस्तेमाल आपको कर देंगे हैरान

सिर्फ चार्जिंग नहीं! Android फोन के USB-C पोर्ट के ये 5 कमाल के इस्तेमाल आपको कर देंगे हैरान

Android USB-C: अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को टीवी या मॉनिटर पर दिखाना चाहते हैं तो USB-C पोर्ट इसमें भी मदद कर सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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  • USB-C माइक्रोफोन से करें उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग।

Android USB-C: आज के समय में USB-C पोर्ट लगभग हर एडवांस स्मार्टफोन का हिस्सा बन चुका है. कुछ साल पहले तक मोबाइल फोन में माइक्रो-USB या दूसरे प्रकार के चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल किए जाते थे लेकिन USB-C ने माइक्रो-यूएसबी को तेजी से रिप्लेस किया है. इसका कारण है USB-C की तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड, फास्ट चार्जिंग और आसान कनेक्टिविटी. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी डॉयरेक्शन से लगाया जा सकता है जिससे बार-बार पोर्ट घुमाने की परेशानी नहीं होती.

हालांकि ज्यादातर लोग USB-C पोर्ट का इस्तेमाल केवल फोन चार्ज करने के लिए करते हैं लेकिन ये इससे कई ज्यादा और भी काम कर सकता है. यह पोर्ट आपके स्मार्टफोन को एक गेमिंग कंसोल, मिनी कंप्यूटर और यहां तक कि प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग डिवाइस में भी बदल सकता है. आइए जानते हैं वो 5 काम जो ये पोर्ट आपके लिए कर सकता है.

फोन की स्क्रीन को बड़े डिस्प्ले पर दिखाएं

अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को टीवी या मॉनिटर पर दिखाना चाहते हैं तो USB-C पोर्ट इसमें भी मदद कर सकता है. USB-C से HDMI एडॉप्टर या केबल की मदद से फोन को सीधे टीवी या मॉनिटर से जोड़ा जा सकता है. इसके बाद आप वीडियो, फोटो, प्रेजेंटेशन या और भी कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं.

कीबोर्ड और माउस लगाकर फोन को बनाएं मिनी कंप्यूटर

आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग तक सीमित नहीं हैं. लोग इनका इस्तेमाल ऑफिस के काम, ईमेल, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और ऑनलाइन रिसर्च के लिए भी करते हैं.

USB-C पोर्ट के जरिए आप अपने फोन से कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हैं. इससे टाइपिंग तेज हो जाती है और वेब ब्राउजिंग भी ज्यादा आसान लगती है. अगर आपके पास USB-C डिवाइस नहीं है तो एडॉप्टर की मदद से नॉर्मल USB कीबोर्ड और माउस भी जोड़े जा सकते हैं.

गेमिंग कंट्रोलर जोड़कर लें कंसोल जैसा अनुभव

मोबाइल गेमिंग अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है. कई Android स्मार्टफोन ऐसे गेम चला सकते हैं जो कभी केवल गेमिंग कंसोल या पीसी पर उपलब्ध थे. लेकिन टचस्क्रीन पर गेम खेलना हर बार सुविधाजनक नहीं होता.

USB-C पोर्ट की मदद से आप अपने फोन में गेमिंग कंट्रोलर जोड़ सकते हैं. Xbox या PlayStation कंट्रोलर को केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं जबकि कुछ मामलों में OTG एडॉप्टर की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा बाजार में ऐसे कंट्रोलर भी उपलब्ध हैं जो सीधे फोन से जुड़ जाते हैं और गेमिंग को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं.

Ethernet के जरिए पाएं तेज और स्थिर इंटरनेट

कई बार Wi-Fi या मोबाइल डेटा की स्पीड उम्मीद के मुताबिक नहीं होती. वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन मीटिंग या हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग के दौरान नेटवर्क की समस्या परेशान कर सकती है.

ऐसी स्थिति में USB-C पोर्ट आपके काम आ सकता है. USB-C से Ethernet एडॉप्टर की मदद से आप अपने फोन को सीधे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं. इससे इंटरनेट कनेक्शन और भी ज्यादा स्टेबल और तेज हो जाता है.

अगर आपके फोन में Android 6.0 या उससे नया वर्जन है तो ज्यादातर मामलों में यह कनेक्शन बिना किसी एक्सट्रा सेटअप के काम करने लगता है.

USB-C माइक्रोफोन से करें प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग

स्मार्टफोन के माइक्रोफोन पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुके हैं लेकिन प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बाहरी माइक्रोफोन अभी भी ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं.

अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो USB-C माइक्रोफोन आपके लिए काफी काम की चीज साबित हो सकती है. इसे सीधे फोन से कनेक्ट किया जा सकता है और यह बेहतर ऑडियो क्वालिटी उपलब्ध कराता है.

वायर्ड माइक्रोफोन का एक फायदा यह भी है कि इनमें वायरलेस माइक्रोफोन की तरह बैटरी खत्म होने या सिग्नल में रूकावट जैसी समस्या नहीं होती. इसलिए रिकॉर्डिंग ज्यादा साफ और भरोसेमंद रहती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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