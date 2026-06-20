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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ WhatsApp नहीं! फोन की लगभग हर ऐप ट्रैक कर रही है आपकी एक्टिविटी, जानें कैसे करें बंद

सिर्फ WhatsApp नहीं! फोन की लगभग हर ऐप ट्रैक कर रही है आपकी एक्टिविटी, जानें कैसे करें बंद

App Tracking: आज के दौर में मोबाइल ऐप केवल आपकी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि आपकी आदतों, पसंद-नापसंद और लोकेशन तक की जानकारी भी रिकॉर्ड करते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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  • कई स्मार्टफोन ऐप उपयोगकर्ताओं को ट्रैक कर निजी डेटा एकत्र करते हैं।
  • यह डेटा विज्ञापनों, प्रोफाइल बनाने के लिए कंपनियों से साझा होता है।
  • फोन सेटिंग्स में लोकेशन समेत अन्य अनावश्यक परमिशन बंद करें।
  • कैमरा, माइक्रोफोन जैसी अनुमतियों पर भी विशेष ध्यान दें।

App Tracking: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हम बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, शॉपिंग और मनोरंजन तक लगभग हर काम मोबाइल ऐप के जरिए करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन ऐप पर आप भरोसा करते हैं, वे आपके बारे में कितनी जानकारी जुटा रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि आपके फोन में मौजूद कई ऐप लगातार आपकी एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं और आपकी निजी जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं.

आपके बारे में दोस्तों से ज्यादा जानते हैं ऐप

आज के दौर में मोबाइल ऐप केवल आपकी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि आपकी आदतों, पसंद-नापसंद और लोकेशन तक की जानकारी भी रिकॉर्ड करते हैं. कई ऐप आपके फोन की लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन और इंटरनेट ब्राउजिंग से जुड़ा डेटा इकट्ठा करते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐप यूजर्स का डेटा विज्ञापन नेटवर्क और अन्य कंपनियों के साथ साझा करते हैं. यही वजह है कि आपको इंटरनेट पर अक्सर वही Ads दिखाई देते हैं जिनसे जुड़ी चीजें आपने हाल ही में सर्च की होती हैं.

कैसे तैयार होती है आपकी डिजिटल प्रोफाइल?

जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वह कई तरह की परमिशन मांगता है. इनमें लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट्स जैसे परमिशन शामिल हो सकती हैं.

कई बार नॉर्मल दिखने वाले ऐप्स जैसे मौसम बताने वाले ऐप, टॉर्च, फिटनेस ट्रैकर, शॉपिंग ऐप या मोबाइल गेम्स भी जरूरत से ज्यादा एक्सेस मांग लेते हैं. इन जानकारियों के आधार पर कंपनियां आपके नेचर के अनुसार आपकी प्रोफाइल तैयार कर सकती हैं जिसमें आपकी पसंद, यात्रा की जगहें, खरीदारी की आदतें और ऑनलाइन एक्टिविटी शामिल हो सकती हैं.

iPhone में ऐसे बंद करें ट्रैकिंग

अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर अपनी प्राइवेसी को बेहतर बना सकते हैं.

  • Settings खोलें.
  • Privacy & Security पर जाएं.
  • Location Services ऑप्शन चुनें.
  • हर ऐप की लोकेशन परमिशन को चेक करें.
  • जरूरत न होने पर Never या While Using the App चुनें.
  • जिन ऐप्स को सटीक GPS की जरूरत नहीं है उनके लिए Precise Location बंद कर दें.

Android यूजर्स ऐसे करें अपनी सुरक्षा

Android स्मार्टफोन में भी लोकेशन ट्रैकिंग को बंद करना बेहद आसान है.

  • Settings में जाएं.
  • Location ऑप्शन खोलें.
  • App Permissions पर टैप करें.
  • सभी ऐप्स की परमिशन को चेक करें.
  • अनावश्यक ऐप्स के लिए Don't Allow या Only While Using the App चुनें.

सिर्फ लोकेशन ही नही इन परमिशन पर भी रखें नजर

ज्यादातर लोग केवल लोकेशन परमिशन पर ध्यान देते हैं जबकि कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट्स एक्सेस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. यदि कोई कैलकुलेटर ऐप माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है या कोई गेम आपके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचना चाहता है तो अलर्ट हो जाइए. ऐसे मामलों में तुरंत परमिशन हटाना बेहतर रहता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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Tech Tips TECH NEWS HINDI App Tracking
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