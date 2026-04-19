अब ठगों की खैर नहीं! आपका Android फोन खुद बताएगा कौन सा बैंक कॉल है असली

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google ला रहा है नया फीचर, रोकेगा संदिग्ध बैंक कॉल.

Verified Caller सिस्टम करेगा फर्जी कॉल की पहचान.

सभी Android फोन में मिलेगा सुरक्षा फीचर का लाभ.

DNO नंबरों का दुरुपयोग रोककर धोखाधड़ी से बचाएगा.

Android Smartphones: अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अहम अपडेट आने वाला है. Android यूजर्स को धोखाधड़ी और फर्जी कॉल से बचाने के लिए Google एक नया फीचर लाने की तैयारी में है जो संदिग्ध बैंक कॉल की पहचान करने में मदद करेगा.

कैसे काम करते हैं ये फर्जी कॉल?

आजकल साइबर ठग ऐसे नंबर से कॉल करते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं जैसे बैंक या सरकारी हेल्पलाइन. यूजर को लगता है कि कॉल भरोसेमंद है लेकिन असल में यह एक स्कैम होता है. भारत में ज्यादातर लोग कभी न कभी इस तरह की कॉल का सामना कर चुके हैं.

नया Verified Caller फीचर क्या है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Alphabet की कंपनी Google एक नया Verified Caller सिस्टम तैयार कर रही है जिसे Google Play Services के जरिए रोलआउट किया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि यह फीचर किसी एक कॉलिंग ऐप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे सिस्टम में काम करेगा.

पहले वाले फीचर से क्या अलग है?

अब तक Android में Verified Calls नाम का फीचर मौजूद था, लेकिन यह सिर्फ Google के Phone ऐप तक सीमित था. नए अपडेट के बाद यह सुरक्षा सभी कंपनियों के फोन में मिलेगी चाहे वह Vivo हो, Oppo, Samsung, Realme या OnePlus.

DNO नंबर क्या होते हैं और क्यों हैं जरूरी?

इस नए फीचर का खास फोकस DNO (Do-Not-Originate) नंबरों पर होगा. ये ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए बनाए जाते हैं जैसे बैंक या सरकारी संस्थान. इनसे कभी कॉल नहीं आनी चाहिए. लेकिन स्कैमर्स इन्हीं नंबरों का गलत इस्तेमाल कर यूजर्स को धोखा देते हैं. नया सिस्टम ऐसे नंबरों को पहचानकर पहले ही अलर्ट दे सकता है.

कैसे बचाएगा यह फीचर?

जब भी कोई संदिग्ध कॉल आएगी, आपका फोन उसे पहले से मौजूद डेटाबेस से मैच करेगा. अगर नंबर फर्जी या संदिग्ध पाया गया, तो कॉल उठाने से पहले ही चेतावनी मिल सकती है. यहां तक कि आपके फोन में इंस्टॉल बैंक ऐप भी इस सिस्टम को जरूरी जानकारी दे सकते हैं.

करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा

इस फीचर के आने के बाद टेलीफोन स्कैम को काफी हद तक रोका जा सकेगा. खासतौर पर भारत जैसे देशों में, जहां फर्जी कॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है यह अपडेट लाखों यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है.

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