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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp और Telegram को टक्कर देने आ रहा Elon Musk का XChat, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp और Telegram को टक्कर देने आ रहा Elon Musk का XChat, जानिए कैसे करेगा काम

Elon Musk XChat: XChat को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह सीधे बड़े मैसेजिंग ऐप्स को टक्कर दे सके. इसमें कई आधुनिक और प्राइवेसी-फोकस्ड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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  • XChat AI, पेमेंट फीचर्स के साथ WhatsApp-Telegram को टक्कर देगा।

Elon Musk XChat: टेक दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है. Elon Musk अपनी सोशल मीडिया कंपनी X के जरिए अब एक अलग मैसेजिंग ऐप XChat लॉन्च करने की तैयारी में हैं. यह ऐप पहले X के अंदर ही डायरेक्ट मैसेज फीचर के रूप में मौजूद था लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है.

कब लॉन्च होगा XChat?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, XChat जल्द ही Apple के App Store पर उपलब्ध हो सकता है. इसकी संभावित लॉन्च डेट 17 अप्रैल 2026 बताई जा रही है. शुरुआत में यह ऐप iPhone और iPad जैसे iOS डिवाइस पर आएगा जबकि Android यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

क्या होंगे XChat के खास फीचर्स?

XChat को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह सीधे बड़े मैसेजिंग ऐप्स को टक्कर दे सके. इसमें कई आधुनिक और प्राइवेसी-फोकस्ड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलेगा जिससे आपकी चैट पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और कोई तीसरा व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकेगा. यूजर्स यहां प्राइवेट चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट भी कर पाएंगे जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं. भेजे गए मैसेज को एडिट या डिलीट करने का विकल्प भी मिलेगा.

प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए ऐप में स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का फीचर भी दिया जा सकता है जिससे बिना अनुमति कोई आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा. इसके अलावा, व्हाट्सऐप की तरह disappearing messages फीचर भी मिलेगा, जहां मैसेज कुछ समय बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे. वॉइस नोट, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं.

WhatsApp और Telegram को कितनी टक्कर?

आज के समय में WhatsApp और Telegram मैसेजिंग की दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं. XChat इन्हीं को चुनौती देने के इरादे से आ रहा है. जहां WhatsApp मोबाइल नंबर के जरिए अकाउंट बनाता है वहीं XChat आपके X अकाउंट से जुड़ सकता है. इससे यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है. प्राइवेसी के मामले में दोनों प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देते हैं लेकिन XChat में स्क्रीनशॉट ब्लॉक जैसे नए फीचर्स इसे थोड़ा अलग बना सकते हैं.

AI और भविष्य की योजनाएं

X पहले से ही AI पर काम कर रहा है, खासकर Grok AI के साथ. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि XChat में भी AI फीचर्स जोड़े जा सकते हैं हालांकि अभी इस पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. इसके अलावा, X प्लेटफॉर्म अपने पेमेंट सिस्टम X Money पर भी काम कर रहा है. अगर यह फीचर XChat में जुड़ता है तो यूजर्स को ऐप के अंदर ही पैसे भेजने जैसी सुविधा मिल सकती है.

क्या XChat बदल देगा गेम?

XChat का लॉन्च सिर्फ एक नया ऐप नहीं बल्कि मैसेजिंग इंडस्ट्री में बड़ा मुकाबला शुरू करने का संकेत है. Elon Musk का लक्ष्य साफ है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो चैट, सोशल मीडिया, AI और पेमेंट्स को एक ही जगह पर लाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या XChat वाकई WhatsApp और Telegram जैसी दिग्गज ऐप्स को टक्कर दे पाता है या नहीं.

यह भी पढ़ें:

Tech Tips: आपके फोन की चार्जिंग केबल कितनी लंबी है? iPhone और Android में छिपा है बड़ा फर्क, जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 15 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
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