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AI की रफ्तार से बढ़ रहा पानी का संकट! UN की रिपोर्ट ने 2030 को लेकर बजाई खतरे की घंटी
Artificial Intelligence: AI आधारित डेटा सेंटरों की संख्या और क्षमता लगातार बढ़ रही है जिसके कारण पानी, ऊर्जा और भूमि की मांग भी तेजी से बढ़ेगी.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने दुनिया भर में तकनीक की तस्वीर बदल दी है. स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और कारोबार जैसे कई क्षेत्रों में AI की मदद से काम पहले से कहीं अधिक तेज और आसान हुआ है. हालांकि, इस तकनीकी प्रगति की एक ऐसी कीमत भी सामने आ रही है जिस पर अब तक अपेक्षाकृत कम चर्चा हुई है. एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार AI का तेजी से बढ़ता विस्तार प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पानी और बिजली पर भारी दबाव डाल सकता है.
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Published at : 07 Jun 2026 07:20 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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