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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI की रफ्तार से बढ़ रहा पानी का संकट! UN की रिपोर्ट ने 2030 को लेकर बजाई खतरे की घंटी

AI की रफ्तार से बढ़ रहा पानी का संकट! UN की रिपोर्ट ने 2030 को लेकर बजाई खतरे की घंटी

Artificial Intelligence: AI आधारित डेटा सेंटरों की संख्या और क्षमता लगातार बढ़ रही है जिसके कारण पानी, ऊर्जा और भूमि की मांग भी तेजी से बढ़ेगी.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 07 Jun 2026 07:20 PM (IST)
Artificial Intelligence: AI आधारित डेटा सेंटरों की संख्या और क्षमता लगातार बढ़ रही है जिसके कारण पानी, ऊर्जा और भूमि की मांग भी तेजी से बढ़ेगी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने दुनिया भर में तकनीक की तस्वीर बदल दी है. स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और कारोबार जैसे कई क्षेत्रों में AI की मदद से काम पहले से कहीं अधिक तेज और आसान हुआ है. हालांकि, इस तकनीकी प्रगति की एक ऐसी कीमत भी सामने आ रही है जिस पर अब तक अपेक्षाकृत कम चर्चा हुई है. एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार AI का तेजी से बढ़ता विस्तार प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पानी और बिजली पर भारी दबाव डाल सकता है.

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संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (United Nations University) की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि AI से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय चुनौतियों को और गंभीर बना सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, AI आधारित डेटा सेंटरों की संख्या और क्षमता लगातार बढ़ रही है जिसके कारण पानी, ऊर्जा और भूमि की मांग भी तेजी से बढ़ेगी.
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (United Nations University) की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि AI से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय चुनौतियों को और गंभीर बना सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, AI आधारित डेटा सेंटरों की संख्या और क्षमता लगातार बढ़ रही है जिसके कारण पानी, ऊर्जा और भूमि की मांग भी तेजी से बढ़ेगी.
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विशेषज्ञों का अनुमान है कि दशक के अंत तक AI डेटा सेंटरों द्वारा इतनी मात्रा में पानी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लगभग 1.3 अरब लोगों की घरेलू जरूरतें पूरी हो सकती हैं. यह संख्या लगभग पूरे अफ्रीका की आबादी के बराबर मानी जा रही है.
विशेषज्ञों का अनुमान है कि दशक के अंत तक AI डेटा सेंटरों द्वारा इतनी मात्रा में पानी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लगभग 1.3 अरब लोगों की घरेलू जरूरतें पूरी हो सकती हैं. यह संख्या लगभग पूरे अफ्रीका की आबादी के बराबर मानी जा रही है.
Published at : 07 Jun 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI

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