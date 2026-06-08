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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीElectricity Bill Generation: फोन से ऐसे जनरेट करें अपना बिजली का बिल, जान लें कैसे काम करता है मोबाइल एप?

Electricity Bill Generation: फोन से ऐसे जनरेट करें अपना बिजली का बिल, जान लें कैसे काम करता है मोबाइल एप?

Electricity Bill Generation: अब बिजली बिल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. UPPCL Consumer App के जरिए उपभोक्ता घर बैठे मीटर रीडिंग दर्ज कर अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं जाने पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 08:30 AM (IST)
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Electricity Bill Generation: आज के समय में लगभग हर काम मोबाइल से होने लगा है. बैंकिंग से लेकर टिकट बुकिंग तक, सब कुछ कुछ ही मिनटों में हो जाता है. अब बिजली का बिल भी इसी सूची में शामिल हो गया है. मई 2026 से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी. इसके बाद जून 2026 से उन लोगों को भी बिजली बिल मिलने वाला था, जिनके यहां स्मार्ट मीटर लग गए थे.

कई बार ऐसा होता है कि बिजली का बिल समय पर नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि, किसी वजह से अगर आपको अपना बिजली बिल नहीं मिला है, तो आप अपना बिल खुद भी बना सकते हैं. साथ ही इस बारे में UPPCL और PVVNL कई बार X पर जानकारी शेयर कर चुके हैं.  इसमें आपको UPPCL Consumer ऐप को इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद चंद डिटेल्स सबमिट करके आप अपना बिल खुद जेनरेट कर पाएंगे. 

कौन सा ऐप करना होगा डाउनलोड?

अगर आप सोच रहे हैं कि यह सुविधा UPPCL Smart App में मिलेगी, तो ऐसा नहीं है. बिल खुद जनरेट करने की सुविधा केवल UPPCL Consumer App में दी गई है. बता दें कि यह एक अलग ऐप है, जिसे खास तौर पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है. वहीं UPPCL Smart App का इस्तेमाल बिल देखने, भुगतान करने, पुराने भुगतान की जानकारी लेने और शिकायत दर्ज कराने जैसे कामों के लिए किया जाता है. इसलिए सबसे पहले सही ऐप डाउनलोड करना जरूरी है. 

यह भी पढ़ेंः कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बन सकती है पॉलिटिकल पार्टी, जानें चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन का क्या होता है प्रॉसेस

कैसे जेनरेट करें बिजली बिल?

बिल जनरेट करने की प्रक्रिया काफी आसान है. बिजली बिल खुद जेनरेट करने के लिए आपको पहले UPPCL Consumer ऐप इंस्टॉल करनी होगी और उसमें लॉगइन करना होगा. इसके बाद ऐप में दिखाई देने वाले Self Bill Generation ऑप्शन  को चुनें. फिर अब मीटर की रीडिंग और मैक्सिमम डिमांड मीटर में चेक करके दर्ज करें. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद उसे सबमिट कर दें. UPPCL के अनुसार, जानकारी जमा होने के करीब 24 घंटे के भीतर आपका बिजली बिल तैयार हो जाता है. 

UPPCL Consumer ऐप के बाकी फीचर्स

UPPCL Consumer App केवल बिल जनरेट करने तक सीमित नहीं है, इससे आप और भी कई तरह के काम कर सकते हैं. इसके जरिए आप नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही आप अपने घर का लोड बढ़ाने का आवेदन भी कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं. इसके अलावा इस ऐप पर आप अपने पुराने बिजली बिल भी देख सकते हैं और तो आप इससे बिजली कटौती, वोल्टेज की समस्या या मीटर से जुड़ी किसी भी शिकायत को दर्ज भी करा सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः सुबह उठने से रात में सोने तक... आम आदमी दिनभर में कितने टैक्स देता है, कैसे काटी जाती है जेब?

Published at : 08 Jun 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Electricity Bill Generation UPPCL Consumer App Online Electricity Bill UPPCL Bill Service
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