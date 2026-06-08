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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका

घर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका

Ladyfinger Growing At Home: घर की छत पर लगे गमलों में सही मिट्टी और खाद का मिक्सचर तैयार करके आप आसानी से ऑर्गेनिक भिंडी उगा सकते हैं. सही देखरेख के साथ महज इतने में तैयार हो जाती है भिंडी

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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Ladyfinger Growing At Home: गर्मियों के सीजन में भिंडी हर घर की पसंदीदा सब्जी बन जाती है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली केमिकल वाली भिंडी का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एकदम ताजी, हरी और ऑर्गेनिक भिंडी का स्वाद लेना चाहते हैं. तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बहुत ही आसानी से अपने घर की छत या बालकनी में गमले के अंदर शानदार भिंडी उगा सकते हैं.

होम गार्डनिंग के शौकीनों के लिए भिंडी उगाना एक बेहद सिंपल और मजेदार टास्क है. इसके पौधे को बहुत ज्यादा देखभाल या किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं होती है. बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर आप अपनी छत पर लगे गिने-चुने गमलों से ही रोज के खाने के लिए भरपूर भिंडी तोड़ सकते हैं और बाजार की महंगी सब्जियों को बाय-बाय कह सकते हैं.

भिंडी उगाने के लिए गमले का सही साइज 

छत पर भिंडी का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज के गमले या ग्रो बैग का चुनाव करना होगा. भिंडी के पौधे की जड़ों को फैलने के लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला सबसे बेस्ट माना जाता है. अब बात करते हैं इसकी मिट्टी यानी पॉटिंग मिक्स की जो एकदम उपजाऊ होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: घर के किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं मोरिंगा, टेस्ट से लेकर सेहत तक है रामबाण

परफेक्ट मिट्टी तैयार करने का तरीका

इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाएं, और मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी रेत या कोकोपीट मिक्स कर लें. गमले के नीचे एक छोटा सा ड्रेनेज होल यानी छेद जरूर रखें जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके. इस तैयार मिट्टी में अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड भिंडी के बीजों को करीब एक इंच गहराई में बो दें.

बीजों की बुवाई के बाद पौधों की देखरेख

बीज बोने के बाद गमले में हल्का पानी छिड़कें लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाएंगे. भिंडी एक ऐसा पौधा है जिसे फलने-फूलने के लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है, इसलिए अपने गमलों को छत के उस हिस्से में रखें जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. गर्मियों के दिनों में मिट्टी सूखने न पाए इसलिए सुबह या शाम के समय पौधों में नियमित रूप से पानी दें.

हर 15 से 20 दिनों में पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए थोड़ी सी नीम खली या लिक्विड फर्टिलाइजर डालें. बुवाई के लगभग 45 से 50 दिनों बाद पौधों में सुंदर पीले फूल आने लगेंगे. जो देखते ही देखते रसीली और शानदार भिंडियों में बदल जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Ladyfinger Bhindi Kitchen Gardening
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