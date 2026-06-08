घर की छत पर उगा सकते हैं शानदार भिंडी, यह रहा एकदम आसान तरीका

Ladyfinger Growing At Home: गर्मियों के सीजन में भिंडी हर घर की पसंदीदा सब्जी बन जाती है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली केमिकल वाली भिंडी का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एकदम ताजी, हरी और ऑर्गेनिक भिंडी का स्वाद लेना चाहते हैं. तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बहुत ही आसानी से अपने घर की छत या बालकनी में गमले के अंदर शानदार भिंडी उगा सकते हैं.

होम गार्डनिंग के शौकीनों के लिए भिंडी उगाना एक बेहद सिंपल और मजेदार टास्क है. इसके पौधे को बहुत ज्यादा देखभाल या किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं होती है. बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर आप अपनी छत पर लगे गिने-चुने गमलों से ही रोज के खाने के लिए भरपूर भिंडी तोड़ सकते हैं और बाजार की महंगी सब्जियों को बाय-बाय कह सकते हैं.

भिंडी उगाने के लिए गमले का सही साइज

छत पर भिंडी का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज के गमले या ग्रो बैग का चुनाव करना होगा. भिंडी के पौधे की जड़ों को फैलने के लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला सबसे बेस्ट माना जाता है. अब बात करते हैं इसकी मिट्टी यानी पॉटिंग मिक्स की जो एकदम उपजाऊ होनी चाहिए.

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परफेक्ट मिट्टी तैयार करने का तरीका

इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाएं, और मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी रेत या कोकोपीट मिक्स कर लें. गमले के नीचे एक छोटा सा ड्रेनेज होल यानी छेद जरूर रखें जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके. इस तैयार मिट्टी में अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड भिंडी के बीजों को करीब एक इंच गहराई में बो दें.

बीजों की बुवाई के बाद पौधों की देखरेख

बीज बोने के बाद गमले में हल्का पानी छिड़कें लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाएंगे. भिंडी एक ऐसा पौधा है जिसे फलने-फूलने के लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है, इसलिए अपने गमलों को छत के उस हिस्से में रखें जहां दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. गर्मियों के दिनों में मिट्टी सूखने न पाए इसलिए सुबह या शाम के समय पौधों में नियमित रूप से पानी दें.

हर 15 से 20 दिनों में पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए थोड़ी सी नीम खली या लिक्विड फर्टिलाइजर डालें. बुवाई के लगभग 45 से 50 दिनों बाद पौधों में सुंदर पीले फूल आने लगेंगे. जो देखते ही देखते रसीली और शानदार भिंडियों में बदल जाएंगे.

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