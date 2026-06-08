पापा की गोद और तोतली ज़ुबान! नन्ही-सी बच्ची ने पापा के साथ गाया दिल डूबा गाना, भावुक हुए यूजर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बाप-बेटी का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा. इस वीडियो में एक पिता अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर बॉलीवुड का एक पुराना गाना गा रहे हैं. लेकिन इस गाने के बीच में मासूम बच्ची जो हरकत करती है, उसने इंटरनेट पर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. इस प्यारे से पल का वीडियो अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.

20 साल पुराने गाने पर नन्हीं अवि का कमाल

यह वीडियो यश श्रीवास्तव नाम के एक डिजिटल क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. यश अक्सर अपनी छोटी बेटी अविका के साथ गाना गाते हुए वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन इस बार का वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है. वीडियो में यश अपनी बेटी को गोद में उठाकर साल 2004 की मशहूर फिल्म 'खाकी' का सुपरहिट गाना 'दिल डूबा' गा रहे हैं. यह गाना अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया था, जिसे सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाया था.

View this post on Instagram A post shared by Avika Yash Shrivastava (@yashrivastava17)

वीडियो में जैसे ही पापा मुस्कुराते हुए गाना शुरू करते हैं, वैसे ही उनकी गोद में बैठी नन्हीं अविका बिल्कुल सही समय पर बीच में जोर से बोलती है "हां." बेटी की यह प्यारी सी आवाज सुनकर पिता अपनी हंसी नहीं रोक पाते और हंसते-हंसते गाना गाते रहते हैं. पूरी वीडियो में अविका बीच-बीच में अपनी तोतली आवाज में 'हां हां हां' बोलकर गाने में साथ देती है, जिसे देखकर किसी को भी रोते-रोते हंसी आ जाए.

पापा ने कहा "मेरा पूरा संसार पिघल गया"

इस प्यारे वीडियो को शेयर करते हुए पिता यश ने बहुत ही भावुक बात लिखी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जब उसने 'हां... हां... हां' कहा, तो मेरा पूरा संसार पिघल गया. अपनी नन्हीं बेटी अविका के साथ 'दिल डूबा' गाना मेरी जिंदगी का सबसे बिना तैयारी का और सबसे शुद्ध पल था. न कोई स्टूडियो, न कोई रिहर्सल. बस हम दोनों थे और हमारा ढेर सारा प्यार था." यश ने आगे कहा कि उनकी बेटी को अंदाज़ा भी नहीं है कि वह कितनी प्यारी लग रही है.

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो

वीडियो देखकर लोग बोले "इसे बिना मुस्कुराए देखना नामुमकिन है"

इस वीडियो को देखकर लोग कमेंट बॉक्स में जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बहुत से लोगों ने कहा कि अविका का टाइमिंग सेंस कमाल का है, वह बिल्कुल सही जगह पर 'हां' बोलती है जिससे गाना और भी खूबसूरत लग रहा है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में जहां लोग दिखावे के लिए वीडियो बनाते हैं, वहीं इस बाप-बेटी का यह बिना किसी दिखावे वाला असली प्यार देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए. कई लोगों ने कमेंट किया कि वे इस जोड़ी के अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को बिना मुस्कुराए देखना बिल्कुल नामुमकिन है.

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा