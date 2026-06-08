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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone में दिखने वाले Green और Orange Dot का असली मतलब क्या? एक गलती और हो सकती है आपकी जासूसी

iPhone में दिखने वाले Green और Orange Dot का असली मतलब क्या? एक गलती और हो सकती है आपकी जासूसी

iPhone Tips: अगर आपकी iPhone स्क्रीन के ऊपर हरे रंग का डॉट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि कोई App आपके कैमरा का इस्तेमाल कर रहा है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Jun 2026 09:37 AM (IST)
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  • गोपनीयता के लिए ऐप्स की कैमरा/माइक्रोफोन अनुमति सेटिंग्स में जाकर बंद की जा सकती है।

iPhone Tips: क्या आपने कभी iPhone इस्तेमाल करते समय स्क्रीन के ऊपर छोटे से हरे (Green) या नारंगी (Orange) रंग के डॉट पर ध्यान दिया है? अक्सर लोग इन्हें देखते तो हैं लेकिन इनके असली मतलब को नहीं समझते. दरअसल, ये छोटे संकेत Apple के सबसे अहम Privacy Features में से एक हैं. इनका काम आपको यह बताना है कि कोई App आपके फोन के कैमरा या माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं.

आज के समय में डिजिटल प्राइवेसी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है. ऐसे में iPhone के ये इंडिकेटर आपको रियल टाइम में सतर्क रहने में मदद करते हैं कि आपके फोन में क्या चल रहा है.

Green Dot का क्या मतलब होता है?

अगर आपकी iPhone स्क्रीन के ऊपर हरे रंग का डॉट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि कोई App आपके कैमरा का इस्तेमाल कर रहा है. यह सामान्य बात है जब आप फोटो खींच रहे हों, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों FaceTime कॉल कर रहे हों या किसी वीडियो मीटिंग में शामिल हों.

दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई App एक साथ कैमरा और माइक्रोफोन दोनों का उपयोग कर रहा हो, तब भी iPhone सिर्फ Green Dot ही दिखाता है.

Orange Dot कब दिखाई देता है?

नारंगी रंग का डॉट इस बात का संकेत है कि कोई App आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है. यह अक्सर फोन कॉल, Voice Note रिकॉर्डिंग, Siri इस्तेमाल करने या Voice Message भेजने के दौरान दिखाई देता है. सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके iPhone का तरीका है आपको बताने का कि आपका फोन इस समय आपकी आवाज सुन रहा है.

अगर बिना वजह Dot दिखे तो क्या करें?

ज्यादातर मामलों में ये डॉट्स उसी समय दिखाई देते हैं जब आप किसी कैमरा या माइक्रोफोन वाले फीचर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आपको Green या Orange Dot उस समय दिखाई दे जब आपने ऐसा कोई App नहीं खोला हो तो यह ध्यान देने वाली बात हो सकती है.

ऐसा जरूरी नहीं कि कोई खतरा हो, लेकिन हो सकता है कि किसी App को आपने पहले अनुमति दी हो और वह बैकग्राउंड में कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हो.

कैसे पता करें कौन सा App इस्तेमाल कर रहा था Camera या Microphone?

अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा App इन फीचर्स को इस्तेमाल कर रहा था तो अपने iPhone में ऊपर दाईं तरफ से नीचे की ओर Swipe करके Control Center खोलें. यहां स्क्रीन के ऊपर Apple आपको उस App का नाम दिखा देगा जिसने हाल ही में कैमरा या माइक्रोफोन का उपयोग किया था.

क्या इन Indicators को बंद किया जा सकता है?

Apple यूजर्स को Green और Orange Dot बंद करने का विकल्प नहीं देता. कंपनी ने इन्हें iOS में स्थायी Privacy Feature के तौर पर शामिल किया है ताकि यूजर हमेशा जान सके कि उनके फोन के संवेदनशील फीचर्स कब इस्तेमाल हो रहे हैं.

Camera और Microphone की Permission कैसे बंद करें?

अगर आपको किसी App पर शक है या आप उसकी पहुंच सीमित करना चाहते हैं तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  • iPhone की Settings खोलें
  • Privacy & Security पर टैप करें
  • अब Camera या Microphone विकल्प चुनें

यहां आपको उन सभी Apps की सूची दिखाई देगी जिन्हें अनुमति मिली हुई है जिस App पर भरोसा न हो उसकी Permission तुरंत बंद कर दे. इस तरह आप अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ फोटो-वीडियो नहीं, Pen Drive का ऐसा इस्तेमाल देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, जानिए क्या-क्या कर सकते हैं

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:37 AM (IST)
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