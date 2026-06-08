iPhone में दिखने वाले Green और Orange Dot का असली मतलब क्या? एक गलती और हो सकती है आपकी जासूसी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गोपनीयता के लिए ऐप्स की कैमरा/माइक्रोफोन अनुमति सेटिंग्स में जाकर बंद की जा सकती है।

iPhone Tips: क्या आपने कभी iPhone इस्तेमाल करते समय स्क्रीन के ऊपर छोटे से हरे (Green) या नारंगी (Orange) रंग के डॉट पर ध्यान दिया है? अक्सर लोग इन्हें देखते तो हैं लेकिन इनके असली मतलब को नहीं समझते. दरअसल, ये छोटे संकेत Apple के सबसे अहम Privacy Features में से एक हैं. इनका काम आपको यह बताना है कि कोई App आपके फोन के कैमरा या माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं.

आज के समय में डिजिटल प्राइवेसी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है. ऐसे में iPhone के ये इंडिकेटर आपको रियल टाइम में सतर्क रहने में मदद करते हैं कि आपके फोन में क्या चल रहा है.

Green Dot का क्या मतलब होता है?

अगर आपकी iPhone स्क्रीन के ऊपर हरे रंग का डॉट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि कोई App आपके कैमरा का इस्तेमाल कर रहा है. यह सामान्य बात है जब आप फोटो खींच रहे हों, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों FaceTime कॉल कर रहे हों या किसी वीडियो मीटिंग में शामिल हों.

दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई App एक साथ कैमरा और माइक्रोफोन दोनों का उपयोग कर रहा हो, तब भी iPhone सिर्फ Green Dot ही दिखाता है.

Orange Dot कब दिखाई देता है?

नारंगी रंग का डॉट इस बात का संकेत है कि कोई App आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है. यह अक्सर फोन कॉल, Voice Note रिकॉर्डिंग, Siri इस्तेमाल करने या Voice Message भेजने के दौरान दिखाई देता है. सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके iPhone का तरीका है आपको बताने का कि आपका फोन इस समय आपकी आवाज सुन रहा है.

अगर बिना वजह Dot दिखे तो क्या करें?

ज्यादातर मामलों में ये डॉट्स उसी समय दिखाई देते हैं जब आप किसी कैमरा या माइक्रोफोन वाले फीचर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आपको Green या Orange Dot उस समय दिखाई दे जब आपने ऐसा कोई App नहीं खोला हो तो यह ध्यान देने वाली बात हो सकती है.

ऐसा जरूरी नहीं कि कोई खतरा हो, लेकिन हो सकता है कि किसी App को आपने पहले अनुमति दी हो और वह बैकग्राउंड में कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हो.

कैसे पता करें कौन सा App इस्तेमाल कर रहा था Camera या Microphone?

अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा App इन फीचर्स को इस्तेमाल कर रहा था तो अपने iPhone में ऊपर दाईं तरफ से नीचे की ओर Swipe करके Control Center खोलें. यहां स्क्रीन के ऊपर Apple आपको उस App का नाम दिखा देगा जिसने हाल ही में कैमरा या माइक्रोफोन का उपयोग किया था.

क्या इन Indicators को बंद किया जा सकता है?

Apple यूजर्स को Green और Orange Dot बंद करने का विकल्प नहीं देता. कंपनी ने इन्हें iOS में स्थायी Privacy Feature के तौर पर शामिल किया है ताकि यूजर हमेशा जान सके कि उनके फोन के संवेदनशील फीचर्स कब इस्तेमाल हो रहे हैं.

Camera और Microphone की Permission कैसे बंद करें?

अगर आपको किसी App पर शक है या आप उसकी पहुंच सीमित करना चाहते हैं तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

iPhone की Settings खोलें

Privacy & Security पर टैप करें

अब Camera या Microphone विकल्प चुनें

यहां आपको उन सभी Apps की सूची दिखाई देगी जिन्हें अनुमति मिली हुई है जिस App पर भरोसा न हो उसकी Permission तुरंत बंद कर दे. इस तरह आप अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.

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