Apple WWDC 2026 की शुरुआत आज से, iOS 27 और AI Siri समेत इन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WWDC 2026 आज से शुरू, इवेंट में AI पर मुख्य ध्यान।

सिरी का नया AI वर्जन गूगल जेमिनी से होगा पावर्ड।

iOS 27 अपडेट में कई ऐप्स में मिलेंगे नए AI टूल।

WWDC 2026: ऐप्पल की वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. 12 जून तक चलने वाला यह इवेंट ऐप्पल के हालिया इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट साबित हो सकता है और इसका कारण है एआई. दो साल पहले ऐप्पल ने कई एआई फीचर्स का ऐलान किया था, जिन्हें आखिरकार अब इस इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है. इस इवेंट में सिरी के एआई वर्जन, नए एआई फीचर्स और iOS 27 अपडेट समेत कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि इस इवेंट को कब और कहां देखा जा सकता है और इसमें क्या-क्या ऐलान होने की संभावना हैं.

WWDC 2026 कब और कहां देखें?

WWDC 2026 का आयोजन कैलिफॉर्निया स्थित ऐप्पल पार्क में किया जा रहा है. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार सोमवार रात 10.30 बजे शुरू होगी. इस ऐप्पल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऐप्पल टीवी पर देखा जा सकेगा. टिम कुक के लिए बतौर सीईओ यह आखिरी इवेंट होने वाला है.

WWDC 2026 से क्या-क्या उम्मीदें?

सिरी का नया वर्जन

इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट सिरी का एआई वर्जन होने जा रहा है. एआई की रेस में पिछड़ रही ऐप्पल इस इवेंट के जरिए दम दिखाने की कोशिश करेगी. सिरी अब सिर्फ एक असिस्टेंट न रहकर चैटबॉट की तरह काम करेगा. इसे गूगल के जेमिनी एआई मॉडल से पावर किया जाएगा. अब सिरी को iOS, iPadOS और macOS में सिस्टम लेवल पर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यह डिवाइस इंफोर्मेशन को यूज कर सकेगा. नया सिरी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझने में भी कैपेबल होगा. बताया जा रहा है कि ऐप्पल इसे डायनामिक आईलैंड में मूव कर सकती है. इसमें बाकी चैटबॉट की तरह इमेज जनरेट और फाइल एनालाइज करने जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. सिरी को स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर भी लाया जा सकता है.

iOS 27 अपडेट

WWDC 2026 में आईफोन के लिए नई सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 से भी पर्दा हट जाएगा. इस अपडेट में कैमरा और फोटोज ऐप समेत कई ऐप्स को अपग्रेड मिलने वाली है. कैमरा ऐप की बात करें तो इसमें पहले से मौजूद फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट मोड के साथ नया सिरी मोड भी मिलेगा. इसी तरह फोटोज ऐप में भी फोटो एडिटिंग के लिए नए एआई टूल्स अवेलेबल होंगे. इस अपडेट में फोल्डेबल आईफोन के लिए नया इंटरफेस भी शामिल होगा. इस अपडेट के अलावा इवेंट में iPadOS 27, tvOS 27, macOS 27 और watchOS 27 अपडेट को भी लॉन्च किया जाएगा.

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