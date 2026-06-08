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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple WWDC 2026 की शुरुआत आज से, iOS 27 और AI Siri समेत इन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

Apple WWDC 2026 की शुरुआत आज से, iOS 27 और AI Siri समेत इन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

WWDC 2026: ऐप्पल की वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 आज से शुरू हो रही है. इस इवेंट में iOS 27 और AI Siri समेत कई बड़ी अपग्रेड की उम्मीद है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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  • WWDC 2026 आज से शुरू, इवेंट में AI पर मुख्य ध्यान।
  • सिरी का नया AI वर्जन गूगल जेमिनी से होगा पावर्ड।
  • iOS 27 अपडेट में कई ऐप्स में मिलेंगे नए AI टूल।

WWDC 2026: ऐप्पल की वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. 12 जून तक चलने वाला यह इवेंट ऐप्पल के हालिया इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट साबित हो सकता है और इसका कारण है एआई. दो साल पहले ऐप्पल ने कई एआई फीचर्स का ऐलान किया था, जिन्हें आखिरकार अब इस इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है. इस इवेंट में सिरी के एआई वर्जन, नए एआई फीचर्स और iOS 27 अपडेट समेत कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि इस इवेंट को कब और कहां देखा जा सकता है और इसमें क्या-क्या ऐलान होने की संभावना हैं.

WWDC 2026 कब और कहां देखें?

WWDC 2026 का आयोजन कैलिफॉर्निया स्थित ऐप्पल पार्क में किया जा रहा है. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार सोमवार रात 10.30 बजे शुरू होगी. इस ऐप्पल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऐप्पल टीवी पर देखा जा सकेगा. टिम कुक के लिए बतौर सीईओ यह आखिरी इवेंट होने वाला है.

WWDC 2026 से क्या-क्या उम्मीदें?

सिरी का नया वर्जन

इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट सिरी का एआई वर्जन होने जा रहा है. एआई की रेस में पिछड़ रही ऐप्पल इस इवेंट के जरिए दम दिखाने की कोशिश करेगी. सिरी अब सिर्फ एक असिस्टेंट न रहकर चैटबॉट की तरह काम करेगा. इसे गूगल के जेमिनी एआई मॉडल से पावर किया जाएगा. अब सिरी को iOS, iPadOS और macOS में सिस्टम लेवल पर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यह डिवाइस इंफोर्मेशन को यूज कर सकेगा. नया सिरी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझने में भी कैपेबल होगा. बताया जा रहा है कि ऐप्पल इसे डायनामिक आईलैंड में मूव कर सकती है. इसमें बाकी चैटबॉट की तरह इमेज जनरेट और फाइल एनालाइज करने जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. सिरी को स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर भी लाया जा सकता है.

 iOS 27 अपडेट

WWDC 2026 में आईफोन के लिए नई सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 से भी पर्दा हट जाएगा. इस अपडेट में कैमरा और फोटोज ऐप समेत कई ऐप्स को अपग्रेड मिलने वाली है. कैमरा ऐप की बात करें तो इसमें पहले से मौजूद फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट मोड के साथ नया सिरी मोड भी मिलेगा. इसी तरह फोटोज ऐप में भी फोटो एडिटिंग के लिए नए एआई टूल्स अवेलेबल होंगे. इस अपडेट में फोल्डेबल आईफोन के लिए नया इंटरफेस भी शामिल होगा. इस अपडेट के अलावा इवेंट में iPadOS 27, tvOS 27, macOS 27 और watchOS 27 अपडेट को भी लॉन्च किया जाएगा. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IOS 27 WWDC 2026
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