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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन की बैठक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'DMK जैसी पार्टियां अब…'

इंडिया गठबंधन की बैठक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'DMK जैसी पार्टियां अब…'

INDIA Block Meeting: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि सत्ता की लालच में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी के साथ छल किया है. पढ़िए और किसने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (08 जून, 2026) को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि तथाकथित इंडिया गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही हैं.

उन्होंने कहा, "सत्ता की लालच में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी के साथ छल किया है. DMK जैसी पार्टियां अब कांग्रेस से दूरी बनाएंगी. ममता बनर्जी INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही वहां उपस्थित हो गई हैं... यह INDIA गठबंधन एक-दूसरे की कमियां छिपाने के लिए एक समझौता है, इसी कारण ये आज तक सफल नहीं हो पाए हैं..."

क्या बोले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह?

उधर इस बैठक पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. INDIA ब्लॉक की बैठक पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "यह मेरी निजी राय का सवाल नहीं है. सरकार जिस तरह से काम कर रही है, महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, उसे देखिए…"

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: RJD ने एक सीट पर उतारा उम्मीदवार, सुनील सिंह को दूसरी बार मौका

उन्होंने कहा, "लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवा प्रभावित हो रहे हैं. आपने NEET परीक्षा को लेकर हालात देखे ही होंगे, लोगों में निराशा का माहौल है... इसलिए, सभी राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं. भले ही 1-2 पार्टियां अभी हिचकिचा रही हों- शायद आपसी कलह या पुरानी दुश्मनी की वजह से लेकिन आखिरकार उन्हें साथ आना ही होगा..."

बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस बैठक पर कहा, "INDIA गठबंधन नाम की कोई वस्तु नहीं है. INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद ही भंग हो गया था. इनके पास नेता, नीति और नेतृत्व नहीं है. बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को कोसने के अलावा इन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है. ये लोग केवल सुविधा की राजनीति करते हैं..." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS INDIA Block Meeting
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