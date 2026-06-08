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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT नहीं रहेगा सिर्फ चैटबॉट, सुपर ऐप बनाने की चल रही है तैयारी

ChatGPT नहीं रहेगा सिर्फ चैटबॉट, सुपर ऐप बनाने की चल रही है तैयारी

ChatGPT SuperApp: IPO लाने से पहले OpenAI ने चैटजीपीटी में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है. अब इसमें नए एआई एजेंट्स और बिजनेस टूल्स लाकर इसे सुपर ऐप बनाने का प्लानिंग की जा रही है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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  • OpenAI चैटजीपीटी को एआई सुपर ऐप में बदलेगा।
  • कंपनी एंटरप्राइज ग्राहकों पर केंद्रित, एंथ्रोपिक से प्रतिस्पर्धा।
  • आईपीओ की दौड़ में एंथ्रोपिक से दिलचस्प मुकाबला जारी।
  • चैटजीपीटी ने एक अरब मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता पार किए।

ChatGPT SuperApp: चैटजीपीटी यूज करने का एक्सपीरियंस अब पूरी तरह बदलने वाला है. OpenAI अपने इस चैटबॉट को सुपर ऐप में तब्दील करना चाहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैटजीपीटी को अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड मिलने जा रही है, जिसके बाद यह चैटबॉट एक एआई सुपर ऐप में बदल जाएगा, जहां यूजर्स को एक ही जगह कोडिंग टूल्स, एआई एजेंट्स और दूसरे प्रोडक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे. इस अपडेट के साथ कंपनी चैटजीपीटी को पहले से उपयोगी बनाने के साथ-साथ अपनी कमाई के नए रास्ते भी खोलना चाह रही है. पिछले कुछ समय से कंपनी एंटरप्राइज कस्टमर्स को ज्यादा टारगेट कर रही है.

चैटबॉट के अलावा और चीजें भी बदलेंगी

Anthropic से बढ़ते मुकाबले और IPO लाने से पहले OpenAI बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. इसमें चैटजीपीटी के अलावा कंपनी के स्तर पर भी कई चीजें बदलने जा रही हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी अपनी टीमों को रिऑर्गेनाइज करेगी और अब एंटरप्राइज कस्टमर्स पर फोकस बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस को उस और शिफ्ट किया जाएगा. चैटजीपीटी पर ही एआई एजेंट और बिजनेस टूल्स लाकर कंपनी न सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज दिखाना चाह रही है बल्कि वह एक स्थिर आमदनी की तरफ भी कदम बढ़ा रही है.

IPO को लेकर भी दिलचस्प जंग

एआई की रेस में आगे निकलने की होड़ में लगी एंथ्रोपिक और OpenAI के बीच IPO को लेकर भी जंग दिलचस्प हो गई है. पिछले महीने ऐसी खबरें आई थीं कि OpenAI चुपचाप IPO लाने की तैयारी में लगी हुई है और वह यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ पेपरवर्क में लगी हुई है. इसी बीच एंथ्रोपिक ने ऐलान कर दिया कि उसने IPO के लिए कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है. कयास हैं कि यह टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा IPO हो सकता है. दूसरी तरफ कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OpenAI भी IPO के लिए अपनी प्रोसेस शुरू कर चुकी है, लेकिन एंथ्रोपिक की तरह इसका ऐलान नहीं किया है.

चैटजीपीटी ने रच दिया है इतिहास

यूजर्स के मामले में चैटजीपीटी दुनियाभर में सबसे आगे है. हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला था कि चैटजीपीटी ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स एक बिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं. इस आंकड़े तक पहुंचने वाली यह पहली एआई ऐप है. साथ ही यह गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब आदि को पछाड़कर सबसे कम समय में एक बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने वाली ऐप भी बन गई है. चैटजीपीटी को 2023 में लॉन्च किया गया था और इसने तीन साल में ही यह माइलस्टोन हासिल कर लिया. टिकटॉक को यहां तक पहुंचने में पांच और इंस्टाग्राम को आठ साल लगे थे. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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