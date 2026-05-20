हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस

BRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस

BRICS summit 2026: भारत में होने वाले BRICS समिट 2026 में पुतिन और शी जिनपिंग के आने की संभावना है. इस आगामी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकीं हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 May 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारत इस साल BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. 2026 में होने वाला 18वां BRICS सम्मेलन भारत में आयोजित होगा. इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर रूस, भारत और चीन के नेताओं को एक मंच पर देखा जाएगा, जिसे वैश्विक राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है.

इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी. इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों से अलग-अलग मुलाकात की थी. इन बैठकों में भारत और चीन ने सीमा विवाद को संभालने और तनाव कम करने पर सहमति जताई थी. इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है.

ये भी पढ़ें:  Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल

भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा संबंध

भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं. रूस भारत को लड़ाकू विमान, मिसाइल और पनडुब्बियां देता रहा है. अब दोनों देश रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और भारत में निर्माण पर भी काम कर रहे हैं. वहीं चीन के साथ 2020 के पूर्वी लद्दाख विवाद के बाद संबंधों में तनाव था, लेकिन अब बातचीत के जरिए हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है. SCO मंच पर भारत, रूस और चीन के नेता एक साथ दिखाई दिए थे, तब दुनिया भर की नजर इस तिकड़ी पर गई थी. अब BRICS सम्मेलन में भी ऐसी तस्वीर सामने आने की संभावना जताई जा रही है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने का कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. माना जा रहा है कि अगर वे भारत आते हैं तो यह सात साल बाद उनका भारत दौरा होगा.

भारत की स्वतंत्र विदेश नीति

भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक संतुलन की नीति को दिखाती है. भारत एक तरफ रूस के साथ अपने पुराने संबंध बनाए हुए है तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी बातचीत जारी रखे हुए है. यही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. BRICS के जरिए भारत, रूस और चीन स्थानीय मुद्रा में व्यापार, नया पेमेंट सिस्टम और डॉलर पर निर्भरता कम करने जैसे कदमों पर भी चर्चा कर रहे हैं. इसका असर अमेरिका की वैश्विक रणनीति पर पड़ सकता है.

पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात

BRICS की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए भी चिंता का कारण बन सकती है. पाकिस्तान लंबे समय से चीन को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता रहा है, लेकिन अगर चीन भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ सकती है. वहीं BRICS और SCO जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्तर पर और अलग-थलग कर सकती है. अगर BRICS 2026 सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के नेताओं की अलग बैठक होती है तो यह दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देगा कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन केवल अमेरिका केंद्रित नहीं रह गया है.

ये भी पढ़ें: Delhi HC: जेपी नड्डा के घर के बाहर ऐसा क्या हुआ, आरोपी को HC ने नहीं दी राहत, कहा-' विरोध का अधिकार है, लेकिन...'

Published at : 20 May 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
BRICS XI JINPING WORLD NEWS IN HINDI BRICS Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
BRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
विश्व
Meloni-Modi Meeting: कार डिप्लोमेसी से ‘Melodi’ तक... इंटरनेट पर छाई मोदी- मेलोनी की दोस्ती
कार डिप्लोमेसी से ‘Melodi’ तक... इंटरनेट पर छाई मोदी- मेलोनी की दोस्ती
विश्व
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की PM मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video वायरल
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
PM Modi Trump Meeting: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget