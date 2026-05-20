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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel ने लॉन्च की भारत की पहली Priority Postpaid सर्विस, जानें इसका मतलब और कितना आएगा बिल?

Airtel ने लॉन्च की भारत की पहली Priority Postpaid सर्विस, जानें इसका मतलब और कितना आएगा बिल?

Airtel Priority Postpaid Plans: एयरटेल ने Priority Postpaid नाम से नई सर्विस शुरू की है. इसमें यूजर को नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए फास्टर इंटरनेट और स्टेबल कनेक्टिविटी ऑफर की जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 May 2026 01:50 PM (IST)
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  • एयरटेल ने 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' नई सर्विस भारत में शुरू की।
  • यह 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, जो पहली बार भारत में आई।
  • सर्विस 499 रुपये से शुरू, अनलिमिटेड डेटा और विभिन्न सब्सक्रिप्शन देती है।
  • इसमें फास्टर 5G स्पीड, फ्रॉड प्रोटेक्शन और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है।

Airtel Priority Postpaid Plans: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेलएयरटेल ने Priority Postpaid नाम से एक नई सर्विस शुरू की है. इसी के साथ एयरटेल भारत में मोबाइल यूजर्स के लिए 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी लाने वाली पहली कंपनी बन गई है. नई सर्विस उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाई गई है, जिन्हें दिनभर स्टेबल इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होती है. यह यूजर को फास्टर, स्टेबल और कंसिस्टेंट नेटवर्क परफॉर्मेंस देगी. एयरटेल के सभी पोस्टपेड प्लान के साथ यह सर्विस अवेलेबल है और प्रीपेड यूजर्स भी इसमें माइग्रेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह सर्विस कैसे काम करेगा और इसका बिल कितना आएगा.

कैसे काम करती है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी?

यह 5G टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला ऐसा फीचर है, जो एक नेटवर्क को कई वर्चुअल नेटवर्क में स्प्लिट कर देता है. यूजर ग्रुप या किसी खास पर्पज के लिए नेटवर्क स्लाइसेस तैयार किए जा सकते हैं. नेटवर्क स्लाइसिंग के कारण नेटवर्क एफिशिएंटली काम कर पाता है. एयरटेल के उदाहरण से समझें तो कंपनी किसी नेटवर्क स्लाइस को प्रीमियम यूजर के लिए असाइन कर सकती है, जिससे उससे नेटवर्क पर लोड बढ़ने के बावजूद कंटिन्यूस कनेक्टिविटी मिलती रहेगी. अमेरिका, यूके और मलेशिया जैसे देशों में 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है और अब इसे एयरटेल ने इसे भारत में शुरू किया है. इसे यूज करने के लिए यूजर के पास 5G स्मार्टफोन और उसमें लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल होना जरूरी है. 

Airtel Priority Postpaid Plans का रेट कितना है?

इस सर्विस के बिल की शुरुआत 499+GST से होगी. इसमें इंडिविजुअल यूजर को प्रायोरिटी 5G, अनलिमिटेड डेटा और एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्श मिलेगा. अगला प्लान 699 + GST का है. इसे 2 फैमिली मेंबर यूज कर सकते हैं. इसमें बाकी बेनेफिट्स के साथ अमेजन प्राइम और जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. तीसरा प्लान 999 + GST का है. इसे तीन यूजर में डिवाइड किया जा सकता है. इसमें ऐप्पल टीवी प्लस और ऐप्पल म्यूजिक का भी सब्सक्रिप्श मिलेगा. चौथा प्लान 1199 + GST का है, जिसे 4 फैमिली मेंबर यूज कर पाएंगे और इसमें प्रायोरिटी वाले ही बेनेफिट्स हैं. सबसे महंगा प्लान 1749 + GST का है. 5 फैमिली मेंबर के लिए आने वाले इस प्लान में नेटफ्लिक्स को भी इन्क्लुड किया गया है.

ये हैं एक्स्ट्रा बेनेफिट्स

इस सर्विस का हर पोस्टपेड प्लान एक महीने की वैलिडिटी के साथ आएगा. अगर इसके एक्स्ट्रा बेनेफिट्स की बात करें तो यूजर को फास्टलेन टेक्नोलॉजी के साथ फास्टर 5G स्पीड, फ्रॉड प्रोटेक्शन और स्पैम अलर्ट, अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा और कॉलिंग और 3,000 SMS मिलेंगे.

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Published at : 20 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Airtel TECH NEWS Airtel Priority Postpaid
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