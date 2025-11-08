हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TECH EXPLAINED: इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए Modem या Router? जानिए कौन करता है ज्यादा बेहतर काम

TECH EXPLAINED: इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए Modem या Router? जानिए कौन करता है ज्यादा बेहतर काम

Modem Vs Router: आज के डिजिटल दौर में तेज़ और भरोसेमंद इंटरनेट हमारी ज़रूरत बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के इंटरनेट नेटवर्क में Modem और Router दोनों की क्या भूमिका होती है?

Modem Vs Router: आज के डिजिटल दौर में तेज़ और भरोसेमंद इंटरनेट हमारी ज़रूरत बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के इंटरनेट नेटवर्क में Modem और Router दोनों की क्या भूमिका होती है? अगर नहीं, तो अब जान लीजिए क्योंकि इनके बीच का फर्क समझने से न सिर्फ इंटरनेट की समस्या जल्दी सुलझेगी बल्कि आप अपने उपकरणों को अपग्रेड करने का सही समय भी पहचान पाएंगे.

Modem क्या करता है

Modem यानी Modulator-Demodulator इसका काम आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) और आपके घर के नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसलेट करना है. सीधे शब्दों में कहें तो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका Modem उस डेटा को सिग्नल में बदलकर इंटरनेट पर भेजता है और वहां से जवाब लेकर वापस आपके डिवाइस तक पहुंचाता है.

उदाहरण के लिए, अगर आप Amazon पर कोई प्रोडक्ट Add to Cart करते हैं तो यही Modem है जो उस रिक्वेस्ट को Amazon के सर्वर तक पहुंचाता है और फिर उसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिखाता है वो भी चुटकियों में.

पहले के ज़माने में लोग अपने Modem को टेलीफोन लाइन से जोड़कर इंटरनेट चलाते थे. लेकिन अब हर डिवाइस को वायर से जोड़ना मुश्किल है इसलिए हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो बिना तारों के सारे डिवाइस को इंटरनेट से जोड़े.

Router क्या करता है

Router असल में आपके घर का Wi-Fi Broadcaster होता है. Modem से कनेक्ट होने के बाद यह वायरलेस नेटवर्क बनाता है जिससे आपके मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी बिना तार के इंटरनेट चला सकते हैं. Router के बिना Wi-Fi नेटवर्क बन ही नहीं सकता. इसलिए, अगर आप अपने घर में हर कोने में इंटरनेट चाहते हैं तो एक शक्तिशाली Router बेहद ज़रूरी है.

अगर आपका घर बड़ा है तो आप Mesh Router ले सकते हैं जो कई डिवाइसों के जरिए पूरे घर में मजबूत सिग्नल देता है. वहीं, गेमर्स के लिए Gaming Router बेहतर रहता है जो लेटेंसी को कम रखता है और कनेक्शन को स्थिर बनाता है.

Gateway Device: दोनों का कॉम्बो पैक

कई इंटरनेट कंपनियां अब Gateway Devices देती हैं जो Modem और Router दोनों को एक ही डिवाइस में जोड़ती हैं. AT&T, Xfinity जैसी कंपनियां यही डिवाइस किराए पर देती हैं ताकि यूज़र को अलग-अलग सेटअप की झंझट न उठानी पड़े.

अगर आप चाहें तो Gateway का Wi-Fi बंद कर अपने पसंदीदा Router को इस्तेमाल कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि दोनों नेटवर्क एक साथ एक्टिव न रहें, वरना सिग्नल में दिक्कत आ सकती है.

Modem या Router कितनी स्पीड का होना चाहिए?

Modem और Router की स्पीड Mbps या Gbps में मापी जाती है. अगर आपके पास 300 Mbps वाला इंटरनेट प्लान है तो 800 Mbps तक सपोर्ट करने वाला Modem-Router काफी रहेगा. लेकिन अगर आपके पास 1 Gbps का हाई-स्पीड कनेक्शन है तो Gigabit सपोर्ट वाला डिवाइस लेना ही समझदारी होगी. Router खरीदते समय उस पर लिखे स्पीड रेटिंग जैसे AX1500 या AC1200 पर ध्यान दें. AX का मतलब है Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी जो आज की सबसे एडवांस्ड वायरलेस टेक है.

सही चुनाव से बचेगा पैसा और बढ़ेगी स्पीड

अगर आप नया Modem या Router खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन-से मॉडल को सपोर्ट करता है. कुछ कंपनियां जैसे AT&T अपने कस्टमर को खुद के Modem ही इस्तेमाल करने देती हैं. सही डिवाइस का चुनाव करने से न सिर्फ आपकी इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी बल्कि हर महीने की रेंटल फीस भी बच सकती है.

Modem और Router दोनों मिलकर आपके घर के इंटरनेट को चलाते हैं एक डेटा भेजता है, दूसरा उसे वायरलेस तरीके से फैलाता है. अगर आप इन दोनों की भूमिका समझ लें तो आपका इंटरनेट अनुभव और भी स्मूथ, तेज़ और झंझट-मुक्त हो जाएगा. अब आप आसानी से अपने लिए मोडम और राउटर में सही चुनाव कर सकेंगे. हालांकि, मोडम ट्रैवल के दौरान एक अच्छा विकल्प साबित होता है. वहीं, राउटर एक स्थिर जगह होने पर आपको बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कराता है.

कब Router लेना फायदेमंद है?

यदि आप चाहते हैं घर में वाई-फाई से कई डिवाइस चलाना (मोबाइल, टैबलेट, टीवी), गेमिंग, स्ट्रीमिंग या मल्टीपल डिवाइस के लिए बेहतर नेटवर्क, मजबूत वाई-फाई कवरेज और नियंत्रण (जैसे गेस्ट नेटवर्क, पैरेंटल कंट्रोल) तो Router लेना बहुत उपयुक्त है. 

कब Modem या दोनों लेना चाहिए?

यदि आपकी स्थिति कुछ इस तरह हो आप इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और वाई-फाई की ज़रूरत कम है तो सिर्फ Modem पर्याप्त हो सकता है.

या फिर आपके ISP ने Modem रेंट पर दिया हुआ है और कवरेज/स्पीड ठीक है लेकिन आपको वाई-फाई कवरेज बढ़ानी है तब अच्छा Router लेना बेहतर रहेगा.

कुछ मामलों में Gateway या Combo डिवाइस मिलते हैं जिसमें Modem और Router दोनों का काम एक ही बॉक्स में होता है अगर आप सेटअप को सरल रखना चाहते हैं तो वह भी ऑप्शन है.

अगर आपकी घर में वाई-फाई व मल्टी-डिवाइस कनेक्शन की ज़रूरत है तो Router लेना जरूरी है. अगर बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक-दो डिवाइस हैंतो Modem पर्याप्त हो सकता है.

OLED vs QLED vs Mini-LED: कौन-सा टीवी देगा असली थिएटर वाला मजा? खरीदने से पहले जानिए बड़ा फर्क

