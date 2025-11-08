हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsOLED vs QLED vs Mini-LED: कौन-सा टीवी देगा असली थिएटर वाला मजा? खरीदने से पहले जानिए बड़ा फर्क

OLED vs QLED vs Mini-LED: कौन-सा टीवी देगा असली थिएटर वाला मजा? खरीदने से पहले जानिए बड़ा फर्क

OLED vs QLED vs Mini-LED: अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो बाज़ार में OLED, QLED और Mini-LED जैसे शब्दों की बाढ़ देख कर जरूर उलझन में पड़ गए होंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Nov 2025 10:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

OLED vs QLED vs Mini-LED: अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो बाज़ार में OLED, QLED और Mini-LED जैसे शब्दों की बाढ़ देख कर जरूर उलझन में पड़ गए होंगे. हर ब्रांड दावा करता है कि उसका डिस्प्ले सबसे बेहतर है लेकिन असली सिनेमा वाला मज़ा किस तकनीक में है? आइए जानते हैं इन तीनों टीवी टेक्नोलॉजी के बीच असली फर्क.

OLED TV

OLED (Organic Light Emitting Diode) तकनीक में हर पिक्सल अपने आप रोशनी देता है. यानी, जब किसी हिस्से में ब्लैक दिखाना होता है तो वो पिक्सल पूरी तरह बंद हो जाता है. इसका मतलब है कि आपको परफेक्ट ब्लैक लेवल, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और शानदार कलर डेप्थ मिलती है. सिनेमाटिक एक्सपीरियंस के लिए OLED टीवी सबसे बेस्ट माने जाते हैं. लेकिन इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है और लंबे समय तक एक ही इमेज रहने से “बर्न-इन” का खतरा भी रहता है.

QLED TV

QLED (Quantum Dot LED) टीवी असल में LED का एडवांस वर्ज़न है, जिसमें क्वांटम डॉट लेयर लगाई जाती है. इससे रंग और ब्राइटनेस दोनों में काफी सुधार होता है.

अगर आपका कमरा रोशनी वाला है या आप दिन में टीवी ज़्यादा देखते हैं, तो QLED टीवी आपके लिए बढ़िया रहेगा. इसमें बर्न-इन की समस्या नहीं होती और इसकी लाइफ भी लंबी होती है. हालांकि, QLED में OLED जैसी गहराई वाले ब्लैक्स नहीं मिलते क्योंकि ये पूरी तरह से बैकलाइट पर निर्भर रहते हैं.

Mini-LED TV

Mini-LED तकनीक QLED का एक उन्नत रूप है. इसमें छोटे-छोटे हजारों LED लाइट्स लगाई जाती हैं जिससे बैकलाइटिंग बहुत सटीक हो जाती है.

इसका फायदा है बेहतर कॉन्ट्रास्ट, गहरे ब्लैक्स और ज़्यादा ब्राइटनेस, वह भी कम कीमत पर. Mini-LED टीवी को आप OLED और QLED के बीच की मिडल ग्राउंड तकनीक कह सकते हैं.

कौन-सा टीवी है बेस्ट?

अगर आप थिएटर जैसी डार्क रूम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो OLED आपके लिए परफेक्ट है. अगर ब्राइट रूम या गेमिंग के लिए टीवी ले रहे हैं तो QLED बेहतर रहेगा. और अगर आप चाहते हैं बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी तो Mini-LED सबसे स्मार्ट चॉइस है.

Published at : 08 Nov 2025 10:43 AM (IST)
