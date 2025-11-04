हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTECH EXPLAINED: कैसे मापा जाता है फोन की स्क्रीन का साइज, कौन-सा साइज रहेगा बेस्ट? जानें हर जानकारी

TECH EXPLAINED: कैसे मापा जाता है फोन की स्क्रीन का साइज, कौन-सा साइज रहेगा बेस्ट? जानें हर जानकारी

फोन की स्क्रीन का साइज कई मायनो में महत्वपूर्ण होता है. इसलिए फोन खरीदने से पहले हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्रीन साइज डिसाइड करना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मोबाइल कंपनियां जब भी अपने किसी नए स्मार्टफोन के बारे में बताती हैं तो स्क्रीन साइज पर उनका खासा जोर रहता है. आमतौर पर फोन में 6.2 इंच से लेकर 6.9 इंच की स्क्रीन ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फोन की स्क्रीन को कैसे मापा जाता है और कैसे स्क्रीन और लंबाई और चौड़ाई को एक ही नंबर से डिफाइन कर दिया जाता है? आज हम आपके लिए इन सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से किस स्क्रीन साइज वाला फोन लेना चाहिए?

कैसे मापा जाता है स्क्रीन का साइज?

जब भी कोई आपको फोन की स्क्रीन का साइज बताए तो वह डिस्प्ले की डायग्नल लेंग्थ बता रहा होता है. यह साइज न तो स्क्रीन की चौड़ाई होती है और न ही लंबाई. यह फोन की डायग्नल यानी एक कोने से दूसरी तरफ के कोने के बीच की दूरी को दर्शाता है. इसमें फोन के कॉर्नर और बेजल्स आदि को शामिल नहीं किया जाता. यह सिर्फ फोन के फ्रंट पर लाइट से चमक रही स्क्रीन की डायग्नल लेंग्थ होती है.

ये हैं फोन स्क्रीन के कॉमन साइज

  • स्मॉल (6.2 इंच तक): ये फोन छोटे होते हैं और इन्हें एक हाथ से आसानी से हैंडल किया जा सकता है. ये जेब में सही फिट आते हैं, लेकिन इन पर गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग थोड़ी मुश्किल होती है.
  • मीडियम (6.3-6.5 इंच तक): इनमें पोर्टेबिलिटी के साथ-साथ अच्छा स्क्रीन स्पेस मिलता है. पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन एक हाथ से हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
  • लार्ज (6.6-6.8 इंच तक): स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए यह साइज सही होता है और इमर्सिव विजुअल्स मिलते हैं. हालांकि, इन्हें हाथ और जेब में कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
  • वेरी लार्ज (6.9 इंच से बड़े): इन पर मल्टीटास्किंग, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का शानदार अनुभव मिलता है. हालांकि, बड़े साइज के कारण एक हाथ से चलाना और पॉकेट में रखना मुश्किल भरा हो सकता है.

अब फोल्डेबल फोन आ जाने के कारण नई साइज कैटेगरी भी आ गई हैं. फ्लिप फोन में पूरी तरह अनफोल्ड होने पर 6.7-6.9 इंच तक की स्क्रीन और कवर पर लगभग 4 इंच तक की स्क्रीन मिलती है. अगर फोल्डेबल की बात करें तो इन फोन में मेन स्क्रीन का साइज 9-10 इंच तक जाता है और कवर स्क्रीन भी 6.4 इंच तक की होती है.

एक समान स्क्रीन साइज वाले फोन छोटे-बड़े कैसे लगते हैं?

कई बार एक समान स्क्रीन साइज वाले फोन भी छोटे-बड़े लग सकते हैं. इसके पीछे कई कारण होते हैं. दरअसल, सिर्फ स्क्रीन का साइज की फोन के साइज को डिफाइन नहीं करता है. स्क्रीन साइज के अलावा आस्पेक्ट रेशो, बेजल्स और स्क्रीन की शेप के कारण भी एक जैसे स्क्रीन साइज वाले फोन का साइज अलग-अलग हो सकता है. 

आस्पेक्ट रेशो- यह स्क्रीन की चौड़ाई और हाइट के बीच का अनुपात जैसे 20:9 और 18:9 आदि होता है. इन दिनों 19.5:9 और 20:9 रेशो ज्यादा ट्रेंड में है. इनसे स्क्रॉलिंग आसान हो गई है और स्क्रीन पर ज्यादा टेक्स्ट के लिए स्पेस बचता है. वाइडर रेशो में स्प्लिट स्क्रीन ऐप्स यूज करना और वीडियो देखना आसान होता है.

स्क्रीन टू बॉडी रेशो- यह बताता है कि फोन के फ्रंट का कितना हिस्सा डिस्प्ले ने ले लिया है. ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशो होने का मतलब है कि उस पर पतले बेजल्स हैं और यह इमर्सिव लुक देगा. किसी फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो कम है तो इसका मतलब होगा कि उसके बेजल्स मोटे हैं. 

जरूरत के हिसाब से कैसे चुनें फोन की स्क्रीन का साइज?

अगर आप नया फोन खरीदने जा रहे हैं तो स्क्रीन साइज डिसाइड करते समय अपनी जरूरत का ध्यान जरूर रखें. अगर आपको सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए फोन चाहिए तो 6.2-6.5 इंच वाला फोन आपके लिए सही रहेगा. हालांकि, यह ध्यान रखें कि 6.3 इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले फोन को एक हाथ से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप एक हाथ से ही फोन हैंडल करते हैं तो फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन की तरफ जा सकते हैं. 

इन बातों का भी रखें ध्यान

यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि बड़ी स्क्रीन ज्यादा बैटरी की खपत करती है. इसलिए अगर आपको लंबी बैटरी लाइफ फोन की जरूरत है तो मीडियम स्क्रीन साइज फोन को चुनाव किया जा सकता है, जो मॉडरेट रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इसी तरह अगर आपको फोन को आउटडोर एक्टिविटी के लिए ज्यादा यूज करना है तो ब्राइट डिस्प्ले वाला फोन लेना जरूरी हो जाता है. ज्यादा ब्राइटनेस से धूप में भी स्क्रीन देखना आसान हो जाता है. इसके अलावा फोन खरीदने से पहले स्टोर पर जाकर डेमो यूनिट्स जरूर देखें. इसमें आपको सही तरीके से अंदाजा लग सकेगा कि जो फोन आप खरीदने जा रहे हैं, वह आपके हाथ में कितना फिट आएगा.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल वॉच ने फिर किया कमाल, ब्रेन हेमरेज से पहले दे दिया अलर्ट, बच गई युवक की जान

Published at : 04 Nov 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS Phone Screen Size Display Size
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
बॉलीवुड
कानूनी मुसीबत में फंसी इमरान-यामी की 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग, लीगल नोटिस भी भेजा
कानूनी मुसीबत में फंसी 'हक', शाह बानो के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग
लाइफस्टाइल
Depression in men and women: डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?
ट्रेंडिंग
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
शर्म करो या डूब मरो! दिल्ली मेट्रो में गुटखे से सनी सीट देख लापरवाहों पर भड़के यूजर्स- तस्वीरें वायरल
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget