ऐप्पल वॉच ने फिर किया कमाल, ब्रेन हेमरेज से पहले दे दिया अलर्ट, बच गई युवक की जान

ऐप्पल वॉच के कारण लोगों की जान बचने के कई मामले सामने आ चुके हैं. अब एक ताजा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि समय रहते ऐप्पल वॉच ने उसे अलर्ट कर दिया था और वह डॉक्टर के पास पहुंच गया. टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा था और अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता तो यह घातक हो सकता था. आइए पूरा मामला डिटेल में जानते हैं.

ट्रेन पकड़ने से पहले मिला अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश के नैनपुर के 26 वर्षीय साहिल जबलपुर में थे और शाम की ट्रेन पकड़ने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान फिल्म देखते-देखते उनकी Apple Watch Series 9 ने लगातार वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. वॉच ने अलर्ट दिया कि उनकी हार्ट रेट लगातार तेज बनी हुई है. साहिल ने पहले इस इग्नोर किया, लेकिन बाद में उन्हें चिंता होनी शुरू हो गई. इसके चलते उन्होंने ट्रेन पकड़ने का प्लान कैंसिल किया और नजदीकी अस्पताल पहुंच गए. यहां चेकअप में पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और यह खतरनाक हो सकता है.

ब्रेन हैमरेज का खतरा टला

साहिल के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया कि अगर वो समय पर अस्पताल न पहुंचते तो उन्हें स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो सकता था. इस हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और तबीयत ठीक होने तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया. साहिल ने इसका क्रेडिट ऐप्पल वॉच को देते हुए कहा कि इस कारण उनकी जान बच गई. अब वो अपने परिजनों के लिए भी ऐप्पल वॉच खरीदने का विचार कर रहे हैं.

पहले भी सामने आए ऐसे मामले

ऐप्पल वॉच के कारण लोगों की जान बचने का यह पहला मामला नहीं है. पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जब वॉच ने लोगों को संभावित दौरे से पहले अलर्ट कर दिया या इमरजेंसी सिचुएशन में राहत और बचाव दलों तक किसी के बेहोश होने या गिरने की जानकारी पहुंचाई है.

