Tech Tips: साउंडबार खरीदते समय इन चीजों को न करें इग्नोर, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे पैसे

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Soundbar Buying Tips: आजकल स्मार्ट टीवी का चलन बढ़ गया है, लेकिन इसका मजा तभी है, जब इसके साथ साउंडबार भी यूज किया जाए. दरअसल, आजकल के टीवी के स्पीकर दमदार नहीं रहे. यही कारण है कि सैमसंग और LG जैसी टीवी बनाने वाली कंपनियां साउंडबार भी बना रही हैं. इनके अलावा मार्केट में कई और कंपनियों के साउंडबार भी अवेलेबल हैं. अगर आप नया स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो ऑडियो एक्सेसरी के तौर पर साउंडबार खरीदा जा सकता है. हालांकि, इसे खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. ऐसा न करने पर आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं और आपको दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा.

इन Soundbar Buying Tips का रखें ध्यान

कंपेटिबिलिटी को न करें इग्नोर- ज्यादातर साउंडबार प्लग-एंड-प्ले सिस्टम के साथ आते हैं. आपको कुछ वायर प्लग-इन करने हैं और कुछ ही पलों में आपका साउंडबार स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए नया साउंडबार लेते समय यह जरूर ध्यान रखें कि यह आपके स्मार्ट टीवी के साथ-साथ घर के दूसरे डिवाइसेस के लिए भी कंपेटिबल है या नहीं. इसलिए कनेक्शन और कनेक्टिविटी ऑप्शन जरूर देख लें.

साइज को भी न करें इग्नोर- साउंडबार लेते समय उसके साइज को कभी इग्नोर न करें. यह जरूर देख लें कि आप कितने बड़े स्मार्ट टीवी के साथ इसे यूज करने वाले हैं और आपके कमरे का साइज क्या है. अगर आप बड़े कमरे के लिए छोटा साउंडबार ले आएंगे तो ऑडियो एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. इसलिए कमरे और टीवी के साइज को ध्यान में रखकर ही साउंडबार खरीदें.

फीचर्स पर नजर डालना भी जरूरी- बाकी चीजों के साथ-साथ साउंडबार के बिल्ट-इन फीचर्स देखने भी जरूरी है. ये फीचर्स ऑडियो एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के साथ दूसरी यूटिलिटी भी ऑफर करते हैं. सैमसंग के कई साउंडबार में Q-Symphony फीचर आता है, जो साउंडबार के साथ-साथ टीवी के स्पीकर भी यूज करता है. इससे ऑडियो एक्सपीरियंस बेहतर होता है.

ऑडियो सेटिंग ट्यून करना है जरूरी

साउंडबार को खरीदने के बाद उसे घर लाकर सीधे यूज करने से हो सकता है कि आपको थियेटर जैसी साउंड क्वालिटी न मिले. इसके लिए आप जरूरत और जगह के हिसाब से साउंडबार की ऑडियो सेटिंग को फाइन-ट्यून कर सकते हैं. नए साउंडबार फैक्ट्री प्रीसेट के साथ आते हैं. ये सेटिंग आपके कमरे और सेटअप के हिसाब से सेट नहीं होती. इसलिए बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए साउंडबार और टीवी की ऑडियो सेटिंग को ट्यून जरूर कर लें.

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