पीले क्यों हो जाते हैं फोन के ट्रांसपेरेंट कवर और कैसे करें साफ? यहां जान लें सारी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रांसपेरेंट फोन कवर TPU से बने होते हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड होकर पीले पड़ जाते हैं।

यूवी लाइट, गर्मी, ऑक्सीजन, और स्किन ऑयल से कवर की पॉलीमर चेन रिएक्ट करती है।

साबुन और पानी से नियमित सफाई, जिद्दी दाग पर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें।

ज्यादा पीलेपन के लिए सावधानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Phone Cover: फोन के लुक को मैंटेन करते हुए प्रोटेक्शन देने के लिए कई लोग ट्रांसपेरेंट कवर यूज करते हैं. ये फोन के लुक को खराब नहीं करते, लेकिन कुछ समय यूज करने के बाद ये पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं. इससे फोन पुराना दिखने लगता है, जिससे कवर यूज करने का मन नहीं करता. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन के कवर पीले क्यों पड़ने लगते हैं और इसकी सफाई के लिए क्या करना चाहिए.

पीले क्यों पड़ने लगते हैं Phone Cover?

ज्यादातर ट्रांसपेरेंट फोन कवर थर्मोप्लास्टिक पॉलियूरेन (TPU) से बने होते हैं. यह प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है और गिरने पर शॉक भी सहन कर लेता है. साथ ही मैन्युफैक्चरर के लिए इसे बनाना सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी एक कमी भी है. यह कुछ टाइम बाद ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है. जब यह कवर यूवी लाइट, गर्मी, ऑक्सीजन और स्किन ऑयल के कॉन्टैक्ट में आता है, इसकी पॉलीमर चैन में रिएक्शन होने लगती है. इन रिएक्शन की मदद से कवर कुछ ही समय येलो या ब्राउन दिखने लगता है. अगर कवर को पूरी तरह साफ भी रखा जाए तब भी कुछ समय बाद यह पीला होने लगेगा. कुछ कवर में कंपनियां यूवी स्टेबलाइजर्स या एंटी-ऑक्सीडेशन एडिटिव्स मिला देती हैं, जिससे इनकी पीले पड़ने की रिएक्शन धीमी हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह बंद नहीं हो पाती.

Phone Cover को साफ कैसे करें?

भले ही आप फोन पर किसी भी प्रकार का कवर यूज कर रहे हैं, इसे नियमित अंतराल पर साफ करना जरूरी है. इसके लिए कवर को फोन से हटाकर कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दें. अब पानी में कुछ साबुन मिलाएं और हल्के हाथों से कवर को स्क्रब करें. अगर कवर पर कोई जिद्दी दाग लगा हुआ है तो उसे साफ करने के लिए एक ब्रश पर बेकिंग सोडा लेकर उसे रगड़ें. सफाई होने के बाद फोन को साफ कपड़े से पोंछकर अच्छी तरह ड्राई कर लें.

Phone Cover से पीलापन कैसे हटाएं?

ट्रांसपेरेंट कवर को पीला होने से रोकना काफी मुश्किल है, लेकिन लगातार सफाई से इसे लंबा चलाया जा सकता है. अगर फोन का कवर ज्यादा खराब हो गया है और एकदम पीला दिखने लगा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसे साफ किया जा सकता है. यह ध्यान रखें कि इस केमिकल को डायरेक्ट कवर पर न लगाएं. ऐसा करने से कवर खराब हो सकता है.

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