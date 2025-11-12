हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका पुराना मोबाइल नंबर किसी और को मिल गया? ऐसे बचाएं अपने बैंक और सोशल मीडिया डेटा को गलत हाथों से

आपका पुराना मोबाइल नंबर किसी और को मिल गया? ऐसे बचाएं अपने बैंक और सोशल मीडिया डेटा को गलत हाथों से

Old Mobile Number: क्या आपने हाल ही में अपना पुराना मोबाइल नंबर बंद कराया है या किसी नए सिम पर स्विच किया है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Old Mobile Number: क्या आपने हाल ही में अपना पुराना मोबाइल नंबर बंद कराया है या किसी नए सिम पर स्विच किया है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बहुत से लोग नंबर बदलने के बाद यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि अब पुराना सिम बेकार है लेकिन सच्चाई यह है कि आपका पुराना नंबर कुछ महीनों बाद किसी और को अलॉट कर दिया जाता है. ऐसे में अगर आपने सुरक्षा के जरूरी कदम नहीं उठाए तो आपका निजी डेटा, बैंक जानकारी और सोशल मीडिया अकाउंट किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में जा सकता है.

कैसे किसी और को मिल जाता है आपका पुराना नंबर

टेलीकॉम कंपनियां हर बंद पड़े मोबाइल नंबर को करीब 90 दिनों (तीन महीने) तक निष्क्रिय रखती हैं. अगर उस दौरान आपने दोबारा सिम एक्टिव नहीं कराया तो वह नंबर किसी नए यूजर को दे दिया जाता है. अब सोचिए अगर आपका वही नंबर बैंक, गूगल, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे अकाउंट्स से जुड़ा है तो नया यूजर OTP या रिकवरी मैसेज के जरिए आपकी प्राइवेट जानकारी तक पहुंच सकता है.

ऐसे बचाएं अपना डेटा गलत हाथों में जाने से

अगर आप नंबर बदल रहे हैं या पुराना सिम बंद करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सभी बैंक अकाउंट्स, UPI ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर नया नंबर अपडेट कर दें. Gmail, Facebook, WhatsApp, Paytm और Amazon जैसी सर्विसेज में Change Mobile Number या Manage Account विकल्प में जाकर नया नंबर जोड़ें.

इसके अलावा, बैंक और वॉलेट ऐप्स से लॉगआउट करें और पुराना नंबर डिलीट कर दें. 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) भी नए नंबर पर एक्टिव कर लें ताकि किसी अनजान व्यक्ति को OTP या रिकवरी कोड न मिल सके.

पुराना सिम बेचने या फेंकने से पहले ये जरूर करें

अगर पुराना सिम अभी आपके पास है तो उसे फेंकने से पहले पूरी तरह डिएक्टिवेट करा लें. अपने फोन से उससे जुड़े सभी अकाउंट्स लॉगआउट करें और डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर दें. याद रखें सिर्फ सिम निकालना काफी नहीं है अकाउंट्स से पुराने नंबर का नामोनिशान मिटाना जरूरी है.

छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा खतरा

अक्सर साइबर ठग ऐसे छोड़े गए पुराने नंबरों का फायदा उठाते हैं. वे बैंक या सोशल मीडिया रिकवरी लिंक के जरिए आपके अकाउंट्स हैक कर सकते हैं. इसलिए अगली बार जब आप मोबाइल नंबर बदलें तो उसे सिर्फ नया कनेक्शन न समझें बल्कि अपनी डिजिटल सुरक्षा का ताला भी बदलें. क्योंकि आज की दुनिया में नंबर बदलना आसान है लेकिन डेटा खोना बहुत महंगा साबित हो सकता है.

Published at : 12 Nov 2025 02:17 PM (IST)
TECH NEWS HINDI Old Mobile Number
Embed widget