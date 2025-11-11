हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब iPhone खुद बोलेगा आपकी भाषा! जानिए कैसे सेकंडों में रियल-टाइम में करें ट्रांसलेट

अब iPhone खुद बोलेगा आपकी भाषा! जानिए कैसे सेकंडों में रियल-टाइम में करें ट्रांसलेट

iPhone Real-Time Translation: Apple ने हमेशा अपनी इनोवेशन और यूज़र-फ्रेंडली फीचर्स से टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए मानक स्थापित किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Real-Time Translation: Apple ने हमेशा अपनी इनोवेशन और यूज़र-फ्रेंडली फीचर्स से टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए मानक स्थापित किए हैं. अब कंपनी ने एक ऐसा फीचर पेश किया है जो भाषा की दीवार को पूरी तरह मिटा देगा. जी हां, अब आपका iPhone फोन कॉल के दौरान रियल-टाइम में बातचीत को ट्रांसलेट कर सकता है. मतलब, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा है तो आपका iPhone तुरंत उसका अनुवाद करके आपकी भाषा में सुना देगा.

कैसे काम करता है यह रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर?

Apple ने अपने नवीनतम iOS अपडेट में Live Call Translation नाम का फीचर जोड़ा है. यह फीचर AI और मशीन लर्निंग की मदद से रियल-टाइम में दोनों तरफ की बातचीत को समझता और ट्रांसलेट करता है. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई फ्रेंच में बात कर रहा है तो iPhone तुरंत उसकी आवाज़ को आपके चुने हुए भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी में बदल देगा.

इस फीचर के लिए आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह सीधे iPhone के कॉल इंटरफेस में इनबिल्ट रहेगा. ट्रांसलेशन की भाषा चुनने के बाद बाकी का काम AI अपने आप संभाल लेता है.

कौन-कौन सी भाषाएं होंगी सपोर्टेड?

शुरुआत में यह फीचर कुछ प्रमुख भाषाओं जैसे अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और हिंदी में उपलब्ध रहेगा. Apple आने वाले अपडेट्स में और भाषाएं जोड़ने की योजना बना रहा है ताकि यूज़र्स दुनिया के किसी भी कोने में बिना रुकावट बातचीत कर सकें.

कैसे करें इसे इस्तेमाल?

  • सबसे पहले अपने iPhone को नवीनतम iOS वर्ज़न पर अपडेट करें.
  • कॉल करते समय स्क्रीन पर दिखने वाले Translate बटन को टैप करें.
  • अपनी भाषा और सामने वाले की भाषा चुनें.
  • अब बातचीत शुरू करें बाकी काम iPhone अपने आप कर देगा.

भविष्य की ओर एक और कदम

Apple का यह रियल-टाइम कॉल ट्रांसलेशन फीचर सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिकेशन क्रांति है. यह भाषा की बाधा को खत्म करते हुए लोगों को पहले से कहीं ज्यादा करीब लाने का काम करेगा. अब चाहे कोई अमेरिका में हो या जापान में आपका iPhone बोलेगा आपकी भाषा में आपकी बात.

Published at : 11 Nov 2025 12:14 PM (IST)
